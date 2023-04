La renaissance d’une foire importante

Pour Diane Kervyn de Volskaerbeke : “Cette foire répond à un réel besoin de la part des antiquaires d’aller à la rencontre de leur public. On sait que les magasins sont moins fréquentés qu’avant et les salons sont devenus le vecteur de déploiement commercial des marchands d’art. N’avoir qu’une seule vraie foire d’antiquaires par an était trop peu. Il fallait revenir à une présence tous les six mois pour faire tourner le sang.”

Ces objets de curiosité en ivoire et corail se trouveront sans doute chez Honourable Silver Objects d'Anvers. ©DR

Dans ces septante-deux stands, plusieurs sont des exposants de la Brafa qui s’est très heureusement déployée au Heysel où elle pourra monter sans peine à 150 ou 180 stands si elle le désire.

Des habitués de la foire de Namur

Ici, la démarche est autre, plus accessible en termes financiers par rapport au haut standing de la Brafa. Et la plupart des exposants sont des habitués de la foire de Namur. Mais il y aura également des nouveaux d’importance, comme Mathias Ary Jan, Parisien défenseur des peintres des années 1850 à 1930. Il sera en face de l’entrée. Dans le même genre de créneau, vous aurez l’occasion de retrouver Patrick Lancz qui sort du Salon du Dessin à Paris. Son attrait pour le symbolisme est une aubaine pour le marché bruxellois et pour le Sablon en particulier. Parmi les habitués, on retrouvera Jean Nélis et ses beaux tableaux belges autour de l’Impressionnisme. Philippe Heim viendra, comme ses deux voisins de la rue Allard précités, avec ses sculptures en bronze et en compagnie de la galerie Arts d’Australie. Celle-ci est animée par Stéphane Jacob, spécialiste de l’art aborigène, très en vogue depuis moins de dix ans.

Edouard de Potter d’Indoye sera là aussi avec son mobilier du Premier Empire mis en scène par Christophe Decarprentrie et Abel Naessens.

Jan et Frédérik Muller défendront, chacun à leur manière, les arts flamands anciens à travers les sculptures et les tableaux. Yannick David revient lui aussi à ses premières amours, lui qui a toujours fait un malheur à Eurantica. Les objets de cet antiquaire expriment depuis trente ans sa joie de vivre.

Pour l’art moderne, il faudra compter avec un Français du sud en la personne de Hurtebise et également avec la galerie Capazza qui défend avec vigueur les magnifiques créations de Goudji (né en 1941 à Bordjomi en Géorgie).

Le Musée Horta viendra souligner la présence majeure de l’Art nouveau à Bruxelles, en cette année consacrée à cette période faste pour les beaux-arts. On lui joindra la galerie Gothsland qui, comme son nom ne l’indique pas, vient de Barcelone : la galerie catalane défend les arts de ces années 1890-1910. Un antiquaire nancéen sera là lui aussi pour montrer des créations Art nouveau issues de la Lorraine. N’oublions pas Thomas Deprez, Henri Van Hoenacker, Raf Van Severen, Georges Van Cauwenbergh (Artimo), Bert Nordin, René Claeys, la galerie Diane sise à Béthune avec ses porcelaines blanches incroyables, puis Sophie Derom digne héritière de ses illustres parents Patrick d’un côté et Brigitte Gheerinckx de l’autre.

Où ? 88 avenue du Port, 1000 Bruxelles. www.antica.be. Tél. : 0475/ 89 07 89 (Luc Darte) Quand ? Du 21 au 23 avril pour le grand public. Ouvertures sur invitations les 19 et 20 avril. De 11h à 19h.