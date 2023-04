Le spectaculaire "Grand Bal" d’Ann Veronica Janssens

L’invitation lancée en 2019 à Ann Veronica Janssens (née en 1956, vit et travaille à Bruxelles) était un grand honneur et un sacré défi : occuper la Nave, hall gigantesque de 5500 m2, avec des hauteurs de plafond de 24 m et une longueur de plus de 120 m.

Intitulée Grand Bal, l’exposition ouverte jusqu’au 30 juillet, explore 40 ans de sa carrière depuis les débuts, avec Roberta Tenconi comme commissaire. Le projet global est le mouvement et la lumière naturelle. On y retrouve nombre de ses œuvres emblématiques.

Vue de l'exposition Grand Bal au HangarBicocca à Milan

À son habitude, elle a transformé le lieu. Elle a remplacé l’espace sombre et supprimé la lumière artificielle, en créant des ouvertures sur le toit comme sur les côtés, amenant la lumière naturelle en un vrai ballet en fonction du mouvement du soleil, comme les rayons qui entrent dans une cathédrale, avec aussi le vent, et les sons.

Si le soleil est là, l’atmosphère est magique. On traverse des cônes de lumière descendant du plafond. Les entrées latérales, laissées ouvertes, sont juste occultées par des voiles fins, moirés, volant au vent, comme les vagues sur la mer.

Super-espace

Ses œuvres matérialisent la lumière, la sculptent, pulvérisent l’espace. Elles sont à la frontière entre l’art et la science, interrogeant les limites de notre perception.

Le visiteur reçoit un plan et un guide. Il découvre, d’abord posés sur le sol, des miroirs comme des gouttes d’eau, qui réverbèrent l’architecture du plafond. Une œuvre qu’elle avait présentée à la Scuola Grande di San Rocco à Venise en 1999. Plus loin, une poutre métallique en H, de 12 m, est posée, avec la surface supérieure longuement polie, jusqu’à devenir un miroir fragile.

Vue de l'exposition Grand Bal au HangarBicocca à Milan

Fille et petite-fille d’architectes, Ann Veronica Janssens scrute les architectures : sur un mur; elle a accroché 460 grandes photographies de constructions vernaculaires, fragiles. Seul visage de l’exposition, on voit un film sur Oscar Niemeyer, le grand architecte brésilien, à 102 ans, silencieux, regardant les volutes de fumée de son cigare.

Comme elle l’avait fait dès 1992, elle crée ce qu’elle nomme un “super-espace” avec 20 000 blocs de béton sur lesquels les visiteurs peuvent marcher et essayer les balançoires qui y sont accrochées 20 m plus haut. Elles permettent à nouveau de voir autrement le lieu, au rythme des balancements. Leurs sièges sont thermosensibles et se colorent avec la chaleur du corps !

Deux grands rouleaux de verre, bleuté et vert, sont posés sur ce sol, jouant avec la lumière incidente.

Régulièrement, toute la salle résonne d’un souffle humain, celui de l’artiste. Un grand rideau argenté comme un miroir tombe sur plafond.

Éclipses

On retrouve tout au long du parcours, cette interaction sans cesse changeante, entre le verre, la lumière et l’œil du visiteur. Un petit prisme, comme flottant au sein d’un grand panneau de verre, diffracte la lumière en un arc-en-ciel. Dans trois Aquariums, elle défie nos sens en faisant apparaître, comme par magie, des couleurs rose ou jaune, ou des couches séparées dans l’eau.

Contre un mur, elle a posé deux grands miroirs en verre trempé de sécurité qu’elle a brisés en mille morceaux créant une infinité de couleurs.

Les phénomènes physiques l’intéressent. Elle a sillonné le monde pour filmer les éclipses et les montre sur des vidéos. L’une d’entre elles, prises à Hawaï, montre l’effet de l’éclipse sur la mer…

Vue de l'exposition Grand Bal au HangarBicocca à Milan

Le brouillard blanc qu’elle place dans un grand cube bouleverse les sensations de ceux qui y pénètrent : où sont les murs ? L’espace s’est dissous… Comme dans une autre œuvre où on contemple un Espace infini.

Chez Ann Veronica Janssens, les œuvres à la fois minimales et sensuelles, ont besoin chacune d’espaces pour s’épanouir. Elles nous font alors sentir la matérialité de la lumière réfléchie, absorbée, capturée, dissoute, transformée par les dispositifs qu’elle met en place. L’artiste nous offre une expérience renouvelée de nos rapports à l’espace et au temps.

Le spectateur est plongé dans l’espace et participe par son mouvement à l’œuvre, au Grand Bal comme elle l’annonce.

On ne visite pas cette expo, on en fait partie ! On marche sur une rivière de galets jetés comme une pluie de météorites, ou on se perd dans la lumière d’une étoile blanche à sept branches.

Comme Ann Veronica Janssens l’explique dans le guide du visiteur, “il y a peu d’objets dans mon travail, mais une expérience active d’une perte de contrôle, d’une tentative d’échapper à une matérialité envahissante et à la tyrannie des objets. ”

Danse

Anne Teresa De Keeersmaeker avec qui elle a collaboré pour plusieurs spectacles (Keeping Still, The Song, Cesena), a créé un solo sur une musique de Steve Reich, qu’elle a dansé elle-même dans l’exposition.

Anne Teresa De Keersmaeker dansant dans l'exposition Grand Bal au HangarBicocca à Milan

Grand Bal est une belle étape sur la route de ceux qui se rendent cet été en Italie, et une consécration à l’international pour une des artistes majeures de l’art contemporain.

D’autant plus que les visiteurs peuvent y voir une autre salle immense qui abrite l’installation permanente d’Anselm Kiefer, The Seven Heavenly Palaces : sept tours de béton et de plomb comme des tours de Babel détruites menaçant de s’effondrer, et montant jusqu’à 18 m de haut. Elles renvoient aux textes de la Kabbale et sont entourées de peintures géantes où les pigments sont mélangés à la terre et aux graines de tournesol formant “cette obscure clarté qui tombe du ciel”.

Grand Bal, Ann Veronica Janssens, HangarBicocca, Milan, jusqu’au 30 juillet, entrée libre, du jeudi au dimanche, de 10h30 à 20h30.