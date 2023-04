Une pause contemplative

Marjan Abadie, Méditer avec l'art, Ed. Eyrolles, 2023 ©Ed. Eyrolles

Passionnée d’art et férue de poésie soufie, Marjan Abadie offre ici la synthèse de ses nombreuses années d’expérience. Directrice de l’Institut Mindfulness (Bruxelles), elle a développé une approche méditative très spécifique. Parce qu’à ses yeux, “on ne voit bien qu’avec le cœur”, elle nous encourage à aborder chaque œuvre d’art avec présence, sérénité, ouverture et finesse. Un travail qu’elle mène notamment au sein d’institutions culturelles et de musées. Sa méthode – Mindful Art Experience – nous apprend à aborder autrement une œuvre d’art : l’apprivoiser en usant la méditation en pleine conscience. Un exercice qui a des effets positifs sur la santé, lesquels sont d’ailleurs légitimés par la science. Marjan Abadie l’explique : “Les créations artistiques ne sont pas seulement des œuvres qui marquent les esprits et les époques, elles ont également le pouvoir d’agir sur notre cerveau. Avec le développement des neurosciences et des techniques d’imagerie médicale, de nouveaux champs de recherche se sont ouverts pour étudier les effets de l’art sur notre cerveau. Professeur honoraire au Collège de France et à l’Institut Pasteur, Jean-Pierre Changeux le souligne dans ses nombreux livres sur le sujet […]. Ce neurobiologiste passionné d’art a dédié une large partie de sa vie à l’étude de l’activation de certains territoires du cerveau face à des œuvres d’art. […] Nous nous identifions et finissons par ressentir l’œuvre de l’intérieur ; c’est ce que l’on appelle l’ “empathie esthétique”. Méditer en lien avec une œuvre d’art nous offre donc un espace de détente et d’intériorité tout à fait inédit, en mêlant le bien-être de la méditation et les effets de l’observation d’une œuvre d’art sur notre cerveau.”

Marc Chagall, La Route de Cranberry Lake, 1944 ©Musée national Marc Chagall, Nice

Oser s’arrêter

Prérequis essentiel : se rendre disponible. Quitter le “mode faire” pour entrer dans le “mode être”. Et pour cause, tisser un lien intime avec une œuvre demande du temps. Un temps qui peut nous filer entre les doigts tant certaines œuvres parviennent à se connecter à notre âme de manière si particulière que nous pourrions les contempler pendant des heures.

L’ouvrage propose seize méditations guidées, comme autant de voyages intimes au cœur des œuvres. Un exercice que l’on réalise en prenant pour appui des monstres sacrés, à l’image de Botticelli, Chagall, Rembrandt, de Vinci, Vermeer, Van Gogh, Picasso… Pas à pas, Marjan Abadie nous conduit à la découverte de ces monuments de l’histoire de l’art, multipliant les questions et les clés de lecture. On observe attentivement. On ressent intérieurement. On s’accorde une pause pour établir ce lien profond et intense avec le sujet de toute notre attention. Avec talent, notre guide nous emmène au cœur de ces œuvres d’art, défrichant les chemins de la contemplation pour que nous ne fassions plus qu’un avec l’œuvre dans laquelle, irrésistiblement, nous plongeons.

Coup de chapeau, l’auteure nous prouve que toutes les œuvres d’art peuvent se changer en supports à la méditation. Démonstration avec la Dame de Brassempouy (circa 25000 ans avant J.-C.) ou avec Heech in a cage (2010) de Parviz Tanavoli. Une publication très attachante pour apprendre à observer et à identifier nos émotions. Car, en définitive, la seule chose à retenir est qu’en se connectant à l’art, on se connecte avant tout à soi.

★★★ Marjan Abadie (préf. De Pierre Lemarquis, neurologue), Méditer avec l’art. Mindfurt Art, un voyage en pleine conscience à travers les chefs-d’œuvre, Editions Eyrolles, Paris, 2023. 176pp. 19,90 € – www.editions-eyrolles.com