Cet acteur aimait les créateurs, depuis les maniéristes vénitiens jusqu’à Botero. Il aima collectionner de grands vins, vendus en 2011, des armes à feu vendues en 2014, des sculptures de Pompon encore en ses mains sauf erreur, des tableaux modernes, des montres. Il achetait partout, mais il ne vendit quasiment que chez son ami Pierre Cornette de Saint Cyr, proche ami de Marie Laforêt. Delon a toujours rimé avec passion, on le sait et celle des œuvres d’art, achetées à l’instinct ou à l’appui de conseils avisés dont ceux du sieur Cornette, lui ont permis d’accumuler des chefs-d’œuvre depuis le début des années soixante.

Veronese, Delacroix...

La vente fixée en juin sera riche de quatre-vingt-un lots et cela commencera avec un dessin de Domenico Beccafumi (1486-1551), artiste maniériste du centre de l’Italie, qui travailla entre Sienne et Florence. On y voit un saint Antoine sur une face et des femmes agenouillées, sans doute au pied de la croix, de l’autre. La feuille est annoncée entre 50 000 et 80 000 €. Paolo Veronese, fameux vénitien, fera aussi partie de la vacation à travers un dessin. On y verra un saint Georges terrassant le dragon. Il est annoncé dans la même zone de prix, entre 40 000 et 60 000 €. Un autre dessin, de van Goyen cette fois, grand maître hollandais du paysage au XVIIe siècle, sera présenté entre 30 000 et 50 000 €. C’est un paysage d’hiver. En remontant dans le temps, les amateurs découvriront une huile sur toile de 1825, peinte par Eugène Delacroix (1798-1863). La toile montre un cheval arabe attaché à un piquet dont il semble vouloir se libérer. La toile est annoncée entre 400 000 et 600 000 €. À côté de l’orientalisme, Delon acheta du réalisme quasi social sorti des mains de Jean-François Millet. Un dessin au fusain de ce maître illustrant une jeune femme normande portant une jarre remplie de lait devrait se vendre entre 100 000 et 150 000 €. Puis viendra le XXe siècle avec Gleize ou Dufy et quelques autres belles pointures. Nul doute que cette vente saluera l’œil du maître et son éclectisme intellectuel.

Vente publique Où ? À 75008 Paris, 6 avenue Hoche, chez Bonham’s-Cornette de Saint Cyr. Www.bonhams.box.com.

Quand ? Le 22 juin 2023. Exposition à Bruxelles ces 19 et 20 avril. 89 chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles. Tél. : 02. 880 73 80.