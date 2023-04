Un œil en noir et blanc, l’autre en couleur

Elle dit surtout en creux une conception de la photographie proche de l'“instant décisif” d’un Henri Cartier-Bresson qu’il a toujours admiré, une croyance dans la force de l’image prise sur le vif sans mise en scène et sans retouche. C’est sans doute cette façon de voir qui lui a valu d’être invité par Robert Capa à rejoindre l’agence Magnum en 1953. C’est ce qui nous vaut ici de retrouver dans une première partie ses formidables clichés, souvent très connus, tels celui du baiser de deux amoureux surpris dans le reflet d’un rétroviseur ou celui de ce gamin hilare pointant un revolver-jouet vers sa tempe.

Cela suffit

Ces images-là sont celles de sa pratique personnelle, en noir et blanc : “La couleur, c’est du domaine professionnel”, dit-il. “Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Je m’en tiens en noir et blanc. Cela suffit”. Comment dès lors ne pas s’étonner que cette rétrospective parisienne, alors que le photographe va avoir 95 ans cette année, s’égare précisément pour une bonne part – un tiers de l’exposition – dans les travaux de commande publicitaires aux couleurs vives ? Certes, on peut y voir une volonté d’éclairer son parcours, mais, pour ce faire, quelques lignes expliquant que la traque de l’instant décisif ne nourrit pas son photographe auraient suffi. Pour le reste, mieux aurait valu, comme le fit Cartier-Bresson, s’en tenir à une sélection rigoureuse des 200 ou 250 clichés qui forment l’œuvre cohérente que l’on veut laisser.

Marilyn Monroe pendant le tournage du film "Les Désaxés", Reno, Nevada, États-Unis, 1960. ©©Elliott Erwitt / Magnum Photos

Pour un public large, pas suffisamment averti des enjeux de l’image et qui de surcroît se presse devant les cimaises dressées dans des espaces exigus, les différentes pratiques photographiques d’Erwitt en viennent ici à se confondre en un seul registre, celui de la photographie marrante. Ceci d’autant plus que le parcours est ponctué d’autoportraits où on le voit faire le pitre. Ces images qui (presque) toutes font rire ou sourire, font également oublier, en dépit d’une exposition clairement en deux parties, que pour une part elles ont été saisies au vol et que pour une autre part elles ont été montées de toutes pièces.

Comique

Malheureusement ce n’est pas le texte d’introduction qui prépare à éviter cette confusion de genre. S’il distingue d’emblée le “photojournaliste hors pair” et le “photographe publicitaire de talent”, c’est pour trouver tout aussitôt une “unité profonde de l’œuvre”, une “unité de style”. Le comble en la matière étant à venir quelques textes plus loin : “Mais parfois les deux approches se rejoignent dans un même geste, sans que l’on sache où finit le photographe en mission et où commence l’artiste en goguette. […] Souvent la mise en scène est si parfaite qu’elle ne se devine pas.” . En somme, du grand art à l’heure des “fake news”.

Ce n’est pas non plus la confrontation avec le travail de Maillol – des clins d’œil faciles dispersés dans la collection du musée – qui aidera à voir y voir plus clair. En fait, cela renforce encore l’idée du photographe “comique” et, en plus, cela rajoute des dizaines d’œuvres – peintures et bronzes – à un parcours déjà copieux.

En 1988, alors que se tenait au Palais de Tokyo une exposition qualifiée de “surabondante” dans les colonnes du Monde*, les éditions Nathan sortirent l’excellent Elliott Erwitt. Photographies 1946-1988 où celui-ci prévenait : “Toute la teneur de mon œuvre est sous vos yeux. Je l’ai commencée à 16 ans et, âgé aujourd’hui de 60, il y a peu de chances, mathématiquement, pour qu’elle change radicalement. Je ferai d’autres photos, mais l’essentiel est-là.” Aujourd’hui encore, cet essentiel-là aurait suffi.

★★ Elliott Erwitt. Rétrospective Quoi Photographie Où Musée Maillol, 61, rue de Grenelle, 75007 Paris Quand Jusqu’au 15 août, tous les jours 10h30 à 18h30, mercredi jusqu’à 22h. Rens. : www.museemaillol.com

* Un article de Patrick Roegiers intitulé Les trompeuses apparences d’Elliott Erwitt.