Art Brussels, grand-messe de l’art contemporain

Mais combien ça coûte ? Au fil des années, le marché de l’art contemporain s’est décloisonné. En cause, l’apparition d’acheteurs plus jeunes. En conséquence, l’offre s’est adaptée à la situation économique d’un public plus hétéroclite… Si Art Brussels est réputée pour accueillir des enseignes et artistes prestigieux, il reste toutefois possible de faire une acquisition (dessin ou multiple) à moins de 2000 €. Aux antipodes, des œuvres à plusieurs centaines de milliers d’euros. S’il fallait néanmoins retenir une gamme de prix, nous estimerions qu’une bonne partie des propositions se situera entre 20 000 et 200 000 €. Cette large fourchette nous donne l’occasion de réaliser une rapide digression sur la santé du marché. Les turbulences liées à la crise sanitaire semblent appartenir au passé. Insensible aux inquiétudes géopolitiques, le marché de l’art a retrouvé ses couleurs ! Selon le rapport publié début avril par Art Basel et UBS, le marché de l’art (toutes périodes confondues) poursuit sa croissance, avec 67,8 milliards de dollars de ventes mondiales en 2022 contre 50,3 milliards de dollars en 2020. Dans ce climat favorable, tous les indicateurs sont au vert pour 2023. Plus encore pour les artistes de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle, secteurs qui constituent le moteur principal de la progression.

Keita Miyazaki, Stereo order, 2022, éléments de voiture et papier, 70 x 50 x 38 cm. ©Rosenfeld London

152 galeries, 32 pays

Réputée pour son programme d’une grande vitalité, Art Brussels réunit 152 galeries issues de 32 pays différents. Comme chaque année, la diversité est une qualité hautement encouragée. Designs, arts graphiques, photographies, manifestations multimédias, performances… sont autant de pratiques favorisées. Entre valeurs reconnues et expérimentations plus inattendues, les exposants sont répartis en quatre sections.

99 galeries composent la section Prime : sélection la plus importante et la plus prestigieuse, réservée aux meilleures enseignes internationales défendant des artistes établis ou à mi-carrière ; 34 galeries sont réunies dans la catégorie Discovery : enseignes qui soutiennent activement des artistes internationaux émergents ; 12 galeries forment la section Rediscovery : des propositions pointues éclairant des artistes sous-estimés, négligés ou oubliés du XXe siècle.

Enfin, la foire confirme son attachement aux programmations spécifiques en accueillant un grand nombre de présentations “solo”. 29 galeries explorent de manière plus approfondie le travail d’un artiste, émergent ou établi. Parmi cette série de micro-expositions (ou projet in situ), pointons quelques propositions : Jim Dine, pionnier prolifique et audacieux des happenings artistiques des années ‘60 (chez Templon), Hans Op de Beeck dont le travail évoque la complexité des sociétés contemporaines et la quête universelle de sens (chez Ron Mandos), Willehad Eilers et son interprétation festive et folklorique de la Forêt Noire, “chose la plus allemande que l’on puisse imaginer” aux yeux de l’artiste (chez Harlan Levey Projects), Léonard Pongo et sa vidéo sur la nature au Congo (chez Kristof De Clercq)…

Jim Dine, Chicken At Midnight, 2022 ©Galerie Templon

Surprises !

Jamais, Art Brussels ne manque de surprendre. Partenaires de l’événement, Delen Private Bank et la Banque Van Breda invitent les visiteurs à pénétrer dans un cube. De l’extérieur, celui-ci semble trouble, voilé par une couche de brouillard. À l’intérieur, tout est clair comme de l’eau de roche. Une série de miroirs crée un sentiment d’infini et de transparence. Progressivement, le visiteur part à sa propre rencontre.

Enfin, initiative qui emporte notre enthousiasme, The KickCancer Collection consiste en un mur géant d’œuvres d’art au format d’une carte postale, toutes vendues au même prix (400 €). Tous les bénéfices seront reversés à la fondation belge KickCancer, laquelle finance la recherche en oncologie pédiatrique tout en offrant des moyens d’action aux patients et à leurs familles. L’occasion de faire une bonne action et peut-être une prestigieuse acquisition. Parmi les artistes qui se sont prêtés au jeu, notons la participation de Kasper Bosmans, Peter Buggenhout, Jos de Gruyter&Harald Thys, Edith Dekyndt, Joëlle Dubois, Nathalie Du Pasquier, Alain Séchas, Walter Swennen, Gert&Uwe Tobias, Maarten Vanden Eynde et Sophie Whettnall. Mais attention, les œuvres sont vendues de manière anonyme (signées au dos). Le nom de l’artiste ne sera révélé qu’après l’achat de l’œuvre.

Sophie Bouvier, Ausländer, Radar (SBAR20220101), 2022, gouache sur carte cirée, 163 x 133 cm. ©Patrick Heide Gallery, Londres

Le temps d’un expresso : Alex Reding, 20 ans de fidélité à Art Brussels

Quelques galeristes étrangers se sont implantés à Bruxelles, galvanisés par leurs participations enthousiasmantes à Art Brussels. Parmi eux, Alex Reding, fondateur de l’enseigne Nosbaum Reding (Luxembourg – Bruxelles). Sa première participation remonte à 2003.

En tant que fidèle exposant, pourriez-vous définir les principales qualités de la foire ?

L’offre artistique est ici exceptionnelle grâce à ces différentes sections qui arrivent à donner une vue très complète de la scène artistique internationale, principalement européenne, et ceci sur l’ensemble de la scène, en présentant aussi bien de très jeunes artistes que des artistes parmi les plus renommés. Je pense également que le Heysel sera un avantage en raison de l’accessibilité de la foire, tant pour les collectionneurs et amateurs d’art qui voyagent en voiture à partir de l’Allemagne et du Luxembourg que pour ceux en provenance des villes belges. Une grande aide au succès selon moi.

En tant que galeriste, est-ce réellement un “incontournable” pour obtenir de la visibilité et asseoir sa notoriété ?

Dans le cas de notre galerie nouvellement installée à Bruxelles, c’est un incontournable. La foire Art Brussels est le lieu où attirer l’intérêt du marché belge, et ce marché belge est également incontournable en Europe. Art Brussels se hisse indéniablement, pour moi, dans le top 5 des foires européennes.

Quels sont les enjeux, les objectifs d’un tel événement ?

Le renouvellement du programme : une foire reste l’occasion parfaite pour présenter de nouveaux artistes. Autre enjeu : consolider la visibilité et renforcer la place de notre galerie, située rue de la Concorde à Bruxelles. Évidemment, l’objectif final est de réaliser un certain nombre de ventes, mais aussi de retrouver nos collectionneurs belges et d’en rencontrer de nouveaux. Nous observons en effet que les collectionneurs se font plus rares quand il s’agit de visiter individuellement les nombreuses galeries du centre de Bruxelles.

Quels sont les artistes que vous allez exposer et la gamme de prix proposée ?

Nous nous concentrons principalement sur le renouvellement du programme avec la présentation de jeunes artistes tels que Ana Karkar (solo stand), Sophie Ullrich (actuellement présentée à la galerie dans le cadre d’un groupe show), Gladys Bonnet (prochainement exposée dans la Project room de Luxembourg) et Max Coulon (en automne à Luxembourg), sans oublier les artistes établis qui forgent l’identité de notre galerie, tels que Peter Zimmermann et Barthélémy Toguo ou encore Su-Mei Tse et Thomas Arnolds. Quant aux prix, notre fourchette est assez large avec des œuvres allant de 1 000 à 100 000 €.

★★★★ Art Brussels 39e édition Foire d’art contemporain Où Brussels Expo, Place de Belgique 1, 1020 – Laeken Quand du 20 au 23 avril, de 11 h à 19 h. Réservations, tickets en ligne et infos : www.artbrussels.com.