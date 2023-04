Artcurial va vendre 4 200 lots d’un hôtel de luxe vénitien

À Venise, après Paris qui a vu ses hôtels cinq étoiles changer de décors sans que personne ne sourcille depuis moins de dix ans (Plaza Athénée, Georges V deux fois en trente ans, Crillon, Lutétia, on en passe), on va vendre le contenu de l’hôtel Bauer. Pour la Cité des Doges, le Bauer est une vénérable maison digne du Danieli et de celui qui lui fait face, le Cipriani. Le Bauer existe depuis 1880 et le Fonds d’Investissement US Elliott (date d’achat récente inconnue de nous), l’a vendu au groupe allemand Signa en 2020.

Changement de décor

Pour marquer son territoire, le nouveau propriétaire exproprie les meubles et luminaires, en ajoutant, raconte son site, piscine à débordement, salle de sports et autres bricoles de luxe qui feront briller les étoiles dans les mirettes des personnes fort “tunées” dès 2025.

Il faudra entre 1 000 et 1 200 € pour emporter cette copie moderne d'une commode vénitienne du XVIIIe siècle. ©DR

L’histoire encore récente de cette grande maison, qui offre plusieurs éléments architecturaux différents (du XVIe siècle à la seconde moitié du siècle passé), remonte à l’achat du sieur Bauer, édile de la Cité, avant 1880 ; il donna son nom à l’hôtel. Sa fille épousa un jeune homme autrichien, Julius Grünwald dont le nom est lui aussi apposé sur la façade du Grand Canal. En 1930, l’endroit fut vendu à un armateur ligure du nom d’Arnaldo Bennati. Il rénova le tout dans les années quarante. Sa petite-fille Francesca Bortolotto Possati prit la direction de l’hôtel en 1997, raconte entre autres Eugénie Adda. Francesca fut la dernière propriétaire privée de ce complexe hôtelier dont on a exposé les effets meublants à Milan jusqu’au 31 mars dernier.

La vente Artcurial se compose de plus de 4 200 lots ce qui donne plus de 10 000 objets dès lors que l’on compte la verrerie, les luminaires, les soieries dont les rideaux et les services en porcelaine. Pour comparaison, la vente Métropole comportait 178 lots le premier des trois jours. Si drame il y a, on ne sait pas très bien où il se situe ; quoique !

Vente publique Où ? Chez Artcurial à Paris. www.artcurial.com. Exposition jusqu’au 23 avril, à 18h..

Quand ? Les 24, 25, 26 et 27 avril prochains, à partir de 10h. En direct et présentiel. Du 28 avril au 4 mai, en mode “en ligne”, soit du lot 2700 au lot 4200.