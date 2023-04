Romanée-Conti, une suite royale

Isabelle de Puységur, en charge de la “com” chez Besch et qui déteste les bouchons, n’a pas raté les treize qui sommaient les flacons de la Romanée-Conti, réunis en quatre caisses. Tous dataient de 2009 et ils furent adjugés à 86 800 €, frais compris. Toutefois, pour une seule Romanée-Conti de 2004, il fallut assumer 16 100 €. Pour six bouteilles de Petrus datées de 2005, le marteau tomba à 24 800 €. Mais pour une caisse neuve de 2010, renfermant douze flacons, on monta en grade pour atteindre les 55 800 €. Ensuite, pour un magnum de l’an 2 000 €, l’enchère finale fut de 11 410 €. Notons que celle de chez Rops datant des années septante et estimées autour de 1 300 à 1 500 € n’avait encore obtenu aucune voix, à deux jours de la clôture des achats. Par contre, celle de 1962, était dans les mains d’un amateur à 1 500 €. Et celle de 1976 était prisée à 1 000 €. On verra plus tard ce qu’il en adviendra. Six autres flacons de Mouton Rothschild furent prisés à 11 160 €. Elles dataient de l’an 2 000.