Vente classique dans l’Oise

Pour cette Delage DS6 de 1933, il faudra débourser au moins 190 000 €. ©DR

Le père est depuis longtemps à la tête de la salle des ventes de Chantilly et il organise parfois des vacations dans des châteaux du département pour donner plus de lustres à ses effets meublants ou décoratifs.

Pour ces ventes du week-end à venir, on fera dans du plus prosaïque, car la salle disposera de grands entrepôts à Roye, sur la rue principale du village. L’entrée est cantonnée de six piliers sommés de pots fleuris en pierre. Une partie des hangars auraient été dessinés par Eiffel ; pourquoi pas.

Solex, Delage...

Ce qui compte, c’est ce qui s’y trouve et, dans la première vente de voiture, il y a quelques éléments sympathiques à ne pas dédaigner. On n’est pas chez Bonham’s ou Artcurial, mais qu’importe le flacon. On aura le choix entre un Solex à restaurer estimé entre 200 et 300 € pour le lot le moins onéreux, jusqu’à une Delage DS6 Cabriolet Roaster, mise en circulation en 1933. Elle provient du petit-fils de l’aviateur Louis Blériot. On en espère entre 190 000 et 200 000 €. On trouve aussi une Hudson de 1928, du modèle Essex Super 6, importée des USA en 2009. La Essex n’aurait été conservée qu’à trois exemplaires. Pour celle-ci, il faudra compter entre 90 000 et 100 000 €. On vous passe les Ferrari, Porsche, Rolls et une Corvette bleue comme le ciel du Midi.

Le dimanche, ce sera pour meubler une jolie maison sur la Lys ou un appartement chic sur Uccle. Après les 82 premiers lots de bijoux, on verra arriver un important coffre-fort du XVIIe siècle (47x82x55cm), annoncé entre 3 200 et 3 500 €. Plusieurs petits cabinets à poser, allemands ou flamands seront à prendre (entre 3 000 et 25 000 € selon le format et le modèle), entourés de tableaux nordiques de qualités relatives. Une grande Verdure d’Aubusson, de 270x390 cm ne manque pas d’attraits malgré son mauvais état de conservation. Elle est annoncée entre 3 500 et 4 000 €. Une autre tenture, provenant d’un atelier d’Audenarde est bien plus importante en qualité. Elle traite d’une scène galante autour de la cueillette de pommes. Elle mesure 323x335 cm et devrait se vendre entre 16 000 et 20 000 €. Plusieurs buffets de chasse seront exposés, de même qu’une superbe commode attribuée à Gaudron (1653-1727). Elle est de type “Mazarine” et couverte de marqueterie de fleurs. On y compte quatre tiroirs sur trois rangs. Le lot est évalué entre 55 000 et 65 000 €.

Vente publique Où ? 41 rue Saint-Martin, 60310 Roye-sur-Matz. Oise. Www.oise-encheres.com. Pascal Denoyelle. Tél. : 00.33. 6 07 47 27 17.

Quand ? Samedi 22 avril à 14h30 pour la vacation autour des automobiles. Dimanche 23 avril pour les meubles anciens. Ventes accessibles via www.drouot.com.