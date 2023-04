Vous avez dit nature ?

À deux pas du Sablon à Bruxelles, la galerie Philippe Heim annonce franchement la couleur, au propre comme au figuré. En effet, au premier abord ce sont surtout les tons vifs des photographies de l’exposition en cours que l’on perçoit dans les vitrines à l’angle de la rue Ernest Allard et de la rue Coppens. Cependant, en y regardant de plus près, c’est plutôt la spécialité – on devrait dire la passion – du galeriste que révèle une belle série de sculptures animalières tournées vers l’extérieur. En l’occurrence, la passion de l’art et du voyage qui l’habite depuis son plus jeune âge et qui l’a amené, après des études de droit, vers l’expertise et la promotion des artistes voyageurs (peintres, sculpteurs, photographes de 1870 à nos jours).