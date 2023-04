Débanaliser la violence dans la vie quotidienne

Avec des vidéos où les deux artistes mettent leur corps en jeu, avec aussi des sculptures, des dessins et installations, ils évoquent chacun de manière métaphorique, la violence qui est inscrite dans l’espace public et dans l’histoire de nos sociétés.

Un exemple est frappant : on voit créant un espace clos dans la Centrale, un grand mur bariolé de tags colorés, comme il en existe tant dans nos villes. Mais les graffitis reproduits par Mehdi-Georges Lahlou sont ceux trouvés sur des murs publics : des tags racistes, homophobes, misogynes, etc. Des injures qu’on ne remarque même plus dans la vie quotidienne mais qui sont pourtant d’une violence verbale inouïe.

Mehdi-Georges Lahloul: The Walls Remember, Archives of insults, 2023 ©photo: D.R.

Mehdi-Georges Lahlou ouvre l’exposition avec sa belle installation sur quatre écrans qu’il avait créée en 2015 lors d’une résidence au Flanders Fields Museum d’Ypres, consacré à l’histoire de la première guerre mondiale. Sa vidéo renvoie au 22 avril 1915, cent ans plus tôt, lorsque les Allemands utilisèrent pour la première fois le gaz moutarde. On voit sur les cinq écrans, des particules colorées (comme le gaz) qui pleuvent sur le corps de l’artiste jusqu’à former un brouillard compact. Lahlou laisse son corps être envahi par des vapeurs colorées comme le gaz moutarde, de curcuma, gingembre, cannelle et henné. Mehdi-Georges Lahlou voulait rappeler ainsi que les premières victimes furent des combattants nord-africains embarqués dans l’armée française. Pour lui, cette violence faite alors aux Nord-Africains reste marquée dans les non-dits de l’Histoire.

Mehdi-Georges Lahlou; "Spicy, turmeric, cinnamon, ginger, henne", vidéo, 2015 ©photo: D.R.

Passé douloureux

Il a aussi repris de rares photos de ces combattants nord-africains dans les tranchées et les a recouvertes de fusain. Au premier regard, on ne voit que des monochromes noirs, images de nos oublis. En regardant mieux, on aperçoit comme des fantômes, ces images surgies du passé douloureux.

Dans une autre vidéo, une comédienne, Ghita Serraj, aborde le racisme via les plantes. Elle incarne sur sept écrans placés côte à côte, sept plantes exotiques, du bananier au cacaoyer. Lahlou veut à travers la métaphore de la plante exotique montrer l’érotisation et l’exotisation de la femme racisée.

Une sculpture montre un corps “attaqué” par des grenades, mais jouant sur les mots, ce sont les fruits exotiques de ce nom qui éclatent sur le corps.

Lahlou crée aussi des totems en céramique où les têtes empilées sont piquées de fleurs d’oiseaux du paradis.

Il a encore repris une photo d’une agression homophobe au Maroc, mais l’a déformée jusqu’à la rendre invisible sur ses céramiques, une image du refus de beaucoup de voir l’homophobie au quotidien.

Formant comme un dialogue avec Mehdi-Georges Lahlou, on peut voir deux vidéos de Candice Breitz qui analysent la place des Blancs dans un monde qui change. Elle s’est placée comme une intruse, dérangeante, dans un film joué entièrement par des Noirs. Dans un feuilleton, ceux-ci jouent leur rôle sans faire attention à un corps de femme blanche qui dépasse du fauteuil ou qui est déposé sur une table, signe de la persistance de la blanchéité en Afrique du Sud, rappel de la dominance blanche.

Candice Breitz: Extra, vidéo 2011 ©photo: D.R.

Et dans un autre film, elle interprète avec humour des dizaines de rôles avec perruques, yeux et voix trafiqués, trouvés sur le Net, et parlant à nouveau de la blanchéité.

Mehdi-Georges Lahlou et Candice Breitz, à la Centrale, Bruxelles, jusqu’au 17 septembre