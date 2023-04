Le monde enchanteur d’Eva Jospin

À la Fondation Thalie, on peut voir un bel ensemble de ses œuvres, dans ce que Nathalie Guiot, la fondatrice de la Fondation Thalie, appelle “une déambulation poétique, une invitation à la rêverie aux accents rousseauistes entre fragments de paysages et éléments d’architecture. ”

Au centre de l’exposition, un grand Nymphée de 3 m de long tout en carton découpé, une grotte abritant une source sacrée, tout un paysage reconstitué, un décor baroque qui confirme l’amour d’Eva Jospin pour l’Italie et son passé. Avec, à côté, un très grand dessin virtuose intitulé Encre des grottes et un autre dessin, mobile comme un film au ralenti.

Eva Jospin: Nymphée ©photo: D.R.

On retrouve aussi à la Fondation, une Forêt, comme celles qui ont fait sa célébrité : un enchevêtrement d’arbres et de branches (en carton) dans lequel nos yeux plongent pour y deviner un monde de fées ou de cauchemars. Une grotte de carton un peu plus loin intrigue. D’un balcon accroché au mur, tombent des plantes qui se révèlent être elles aussi en carton…

Eva Jospin: Forêt 2008 ©Photo: D.R.

Soie

Née en 1975, la fille de l’ancien Premier ministre Lionel Jospin a tracé depuis 25 ans un chemin singulier. Elle est sculptrice et son matériau fétiche est le simple carton brun d’emballage. Dans son grand atelier envahi par ce matériau, elle le découpe, le colle, le cisèle, l’incruste, et à force de travail patient et répété et avec l’expérience, elle est devenue magicienne et peut créer tout un monde d’illusion, de forêts et de plantes, de palais romains en ruines. Par sa manière de découper le carton ou de manier les ciseaux, elle peut montrer une écorce, des branches, des herbes, une fougère, faire varier les surfaces pour simuler un rocher. Toujours dans la couleur brune d’origine, toujours pour inviter à la méditation et à la contemplation. Depuis peu, elle ajoute, et on en voit à la Fondation Thalie plusieurs beaux exemples, des broderies complexes en soie de couleurs qu’elle fait faire en Inde et entourées d’un cadre en carton sculpté. Il y a deux ans, au musée Rodin elle avait montré dans le défilé Dior, une “Chambre de soie”, un somptueux panorama de 350 m2, immense dessin brodé.

Lors de sa belle exposition au musée de la chasse à Paris, elle expliquait sa fascination pour la nature : “L’imaginaire de la forêt incite à des questionnements sans fin : où vais-je aller ? Suis-je sur le bon chemin ? Suis-je perdu dans l’univers ? Il faut faire attention au monde qu’on va créer. Il ne suffit pas de dire que le monde qu’on nous a légué est épouvantable. Il faut comprendre quel monde on est en train de créer à tous les niveaux et pas seulement au niveau écologique. ”

“Panorama, Eva Jospin”, Fondation Thalie, 15 rue Buchholtz, 1050 Bruxelles, jusqu’au 15 juillet, du mercredi au vendredi de 12h à 18h et le samedi : de 11h à 18h