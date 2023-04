Angel Vergara, réinventer la peinture en la plaçant au cœur du réel

Le peintre, né en 1958 dans une famille arrivée en Belgique, exilée d’Espagne, veut montrer que la peinture peut se réinventer hors des concepts académiques pour venir explorer le champ social et descendre dans la rue. Il a souvent répété, que " issu d’un milieu immigré et prolo, j’ai toujours cru en l’acte de peindre. Pour moi 'l'artiste' était celui qui par sa position, son autonomie et sa production, bousculait les idées reçues et se mêlait au monde. ”

Après sa formation décisive à l‘Erg à Bruxelles et dans le sillage d’artistes qui l’inspirent comme Marcel Broodthaers et Joseph Beuys, il a inventé son double, “Straatman”, en se glissant sous un drap blanc, dans la nature, sur les places publiques, ou dans les manifestations d’art à Venise ou Kassel, en intrus, pour peindre sous ce qu’il appelle son “atelier portatif”, ce qu’il entend, ressent, les flux qui l’entourent. Alors, il témoigne à sa manière de ces réalités auxquelles on ne prête plus guère attention.

Angel Vergara sous son drap blanc dans une performance où il efface la peinture ©Sebastian Schutyser

Souvent, il partage avec les passants interloqués ou amusés par ce “fantôme”. Il le dit : “Je suis dans la toile, dans le motif, je suis dans le réel, et je produis du réel.”

Avec lui, la peinture descend dans la rue, n’est plus sur le motif, mais dans le motif. Elle se dégage du diktat de ce qu’on voit pour explorer d’autres sensations.

D’une certaine manière, il prolonge une démarche de l’Art moderne, quand Joan Mitchell ne peignait plus des paysages face au motif, mais uniquement à partir de ses souvenirs.

Un art donc conceptuel et abstrait qui est la trace d’une démarche (les visiteurs reçoivent un guide explicatif nécessaire) mais qui a aussi la sensualité de la peinture et des couleurs.

Dans l’instant

L’exposition s’intitule Dans l’instant. Un titre qu’Angel Vergara a choisi pour, dit-il, “montrer ma volonté de documenter le réel en direct, en le rapportant immédiatement sur une surface. Occulter ma vision m’a permis de développer tous les autres sens et de formuler à travers la peinture l’ensemble de ces ressentis. ”

Avec lui, c’est l’acte de peindre, la performance, qui devient le sujet et non plus un monde que l’artiste observerait d’un surplomb.

Symboliquement, l’expo commence par les peintures réalisées avec des enfants mal voyants qui comme Straatman ont leur vision occultée. Dans une salle, on voit des toiles noires avec des traces blanches issues de performances où Angel Vergara, sous son drap, a effacé en partie le noir en écoutant jouer l’ensemble Hermès de musique contemporaine. Dans une petite salle à côté, Straatman se fait vivant avec un film où un couple s’enlace sous le drap.

L’expo retrace cette aventure. Dans un film de 2007, on le voit déambuler dans les rues de Castellon en Espagne muni d’un pinceau avec lequel il fait semblant de peindre les gens qu’il croise. On retrouve ses portraits où il superpose à une vidéo sa main mimant l’acte de peindre comme dans son portrait du mécène Isi Fiszman l’ami de Broodthaers et Beuys qui a toujours soutenu Vergara et celui du sculpteur Bernd Lohaus.

Le "portrait" d'Isi Fiszman par Angel Vergara ©photo: D.R.

Broodthaers et Duchamp

Angel Vergara peint aussi sur une vitre, superposée à un film, et dans l’instant du film. Un grand écran montre le résultat où il peint sur un montage où on voit Marina Abramovic dans sa performance au MoMA face à un enfant aveugle. Plus loin, Il expose son regard sur les artistes qu’il aime : Rubens, Duchamp, Joyce, Picasso. On revoit ses petits films des années 80 surprenant les passants en rue.

Sur un grand écran, la vidéo où on voit Angel Vergara peindre sur la recontre simulée entre Marina Abramovic et un enfant aveugle ©photo: D.R.

Dans la longue salle du Macs, il rappelle ses performances et peintures des années 90, quand il recréait une certaine réalité dans laquelle les visiteurs, les amis, les curieux pouvaient agir et vivre. Il inventait un café avec une liste des prix, transformait une galerie en magasin, créait de la monnaie (les nanards). Il réalisait des “portraits” comme des organigrammes ou des cartographies à travers un dessin de tous les lieux, flux et gens qui entouraient le sujet.

L’expo se termine par la grande salle où sont repris ses derniers tableaux abstraits, Les belles idées reçues, qui sont la trace à nouveau de Straatman avec souvent les “retouches” réalisées en plein air par des passants à qui Vergara a prêté son pinceau.

Une pratique qui déborde du cadre habituel de la peinture pour tenter de la réinventer et de la replacer dans la vie même.

Dans l’instant, Angel Vergara, au Macs, Grand-Hornu, jusqu’au 8 octobre