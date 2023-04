Anna-Eva Bergman, la consécration

Thomas Schlesser dirige la Fondation et c’est lui qui signe le gros ouvrage consacré à l’artiste trop méconnue alors que son œuvre aurait, de longue date, dû parler pour elle, si sa modestie native ne l’avait confinée dans l’ombre de son époux, le réputé Hans Hartung.

Thomas Schlesser : Anna-Eva Bergman, vies lumineuses, Editions Gallimard. ©Editions Gallimard

L’auteur du livre entend démontrer qu’Anna-Eva Bergman, d’origine norvégienne (1909-1987) était un peintre d’une importance majeure. Et c’est toute sa vie, longtemps douloureuse, qu’il nous raconte grâce aux archives du couple. La peur a longtemps noué cette jeune femme autant bohème qu’aventureuse, de petite santé, qui parcourut l’Europe, eut des démêlés avec l’Allemagne nazie, se maria à trois reprises, dont deux fois avec le même homme, Hans Hartung, à 28 ans de distance. Journaliste autant qu’artiste, déprimée, elle connut une fin tragique. Nonobstant une vie de créatrice acharnée et solitaire. Loin des modes.

Dans l’ombre d’Hartung

Mal aimée alors qu’elle vivait avec Hartung, qu’elle croisa Picasso, Rothko ou Soulages, Bergman n’eut cure de rencontrer le succès. Son mobile : créer, à l’aide parfois de feuilles d’or et d’argent, des tableaux de caractère radical. Évocations hiératiques des grandes forces de l’univers – éléments, minéraux, temps – , ses toiles cherchent à structurer la pensée. Point de joliesses, mais des formes abruptes. Une conscience du destin, qui lui fera dire à Hartung, qu’elle décèle en ses œuvres “une piété cosmique”.

Le parcours de cette femme à travers les péripéties et les renoncements de sa vie éclaire son travail d’un jour neuf. Obsédant. Jusqu’aux retrouvailles avec Hartung.

1952 fut, pour elle, une année charnière. Schlesser écrit : “Ses dessins sont d’une grande fragilité, d’une renversante beauté et surtout, ça y est, pour la toute première fois, Anna-Eva Bergman s’y sent véritablement, pleinement et à jamais Anna-Eva Bergman. ”

L’étude, permet de comprendre la lente maturation d’un ouvrage que les Carnets de l’artiste révèlent dans l’amplitude.

*** Thomas Schlesser : Anna-Eva Bergman, vies lumineuses, Editions Gallimard, collection Témoins de l’art, 384 pages, une centaine d’illustrations en noir et blanc et en couleur. Prix : 29 euros.