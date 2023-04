Brodeuse d'un art poétique

La montagne, c'est bien. Mais la montagne accouchant de fils brodés d'une extrême délicatesse, presque poignante à force d'être subtile, en quel phénomène nageons-nous sous la férule de cette Iris Hutegger qui n'en fait décidément qu'à sa tête de brodeuse d'imprévus?

L'artiste expose pour le troisième fois chez Jacques Cerami, et dire que Couillet et ses terrils au loin lui vont comme un gant de velours dans la fraîcheur de ses sommets d'envergure serait affirmation audacieuse s'il ne se vérifiait, à chaque fois, que le public s'avère, heureux d'emblée, conquis, sans qu'il faille pour autant lui faire l'article à force de futiles comparaisons.

Expliquons-nous: vivant à Bâle, Hutegger n'a guère à se fouler pour croiser sur sa route des montagnes et des espaces, verts ou blancs selon les saisons, qui encouragent l'oeil averti à ouvrir la bonne pupille et à s'enchanter des immensités alentour. Armée d'un appareil photographique argentique, elle capte des sommets, des vallées, des émotions encloses en ces vertiges qui la surprennent et l'encouragent à voir plus loin que la coutume touristique ne le voudrait. Elle s'imprègne, tant à son corps défendant qu'à son esprit vagabond, de l'âme de ces paysages des confins des mondes habités. La nature seule l'y préoccupe.

Elle capte alors l'insaisissable, des vues de pics et vallées et, à ce moment-là, tout lui reste à écrire et transcrire de son aventure avec l'indicible. C'est là que son art prend acte d'émotions qu'elle parvient à partager à l'aide de techniques éprises de doigté et de réflexion. Son travail de bénédictine sans voile ni retenue, sinon celle de ne jamais franchir la frontière du trop-plein, est riche en pensées sous-jacentes.

De la couleur aux grisailles

Captant les sites entrevus à travers une pellicule couleur, Hutegger développe ses images en noir et blanc, ce qui lui permet de jongler ensuite avec les gris lors de leur tirage dans la cuve aux bains. C'est alors qu'avec ses images pourvues de nuances, de lignes, de formes, de vides et de pleins, elle en appelle à la machine à coudre. Et pas comme vous et moi. Sa machine, elle l'utilise un peu comme un crayon ou un pinceau qu'elle promène à travers ses images, confiant ici des fils rouges ou lie de vin, verts ou jaunes, toutes nuances au rendez-vous de ses extrapolations, au rendu de paysages qui, soudain, se gonflent de boursouflures (à force de tirer sur le papier) ou s'aventurent, sous ses jeux de mains agiles, à perturber joyeusement la réception que nous offrons à ses images.

Posées sur des murs noirs, ses images animées - une bonne cinquantaine, petites et grandes - attisent la joie d'une découverte qui fait fi de l'entendement commun. Minimalistes, jamais redondantes, ses interventions chromatiques confèrent une amplitude à ses paysages. Lacs et montagnes semblent se dissoudre dans un registre qui les domine. Couleurs emmêlées et interventions souvent inattendues - au détour d'un brin de nature, d'une pente abrupte, d'un effet de ciel - l'art d'Iris Hutegger appartient aux diverses catégories de l'art: art photographique et art décoratif, art poétique, art sans frontière.

Il y a chez elle, une flambée poétique, voire philosophique, induite en chacune de ses interventions, qu'elle l'ait sollicitée ou qu'elle lui soit venue en cheminant, tant en cours de route qu'en cours d'ouvrage. Ses interventions s'alignent sur le cours du jour en des espaces qui se colorent au gré du temps et des sensations. On rêve face à ses plongées en des abîmes qui nous préoccupent, car elle réussit à nous mener avec elle en ses échappées solitaires. Ils confient une raison de vivre à nos mouvements intérieurs. Elle sculpte nos imprévus.

*** Iris Hutegger - Vers le milieu du jour Art contemporain Où Galerie Jacques Cerami, 346, Route de Philippeville, 6010 Couillet (Charleroi). www.galeriecerami.be et 0477.784.434 Quand Jusqu'au 17 juin, du mercredi au vendredi, de 14h30 à 19h, le samedi, de 11 à 18h.