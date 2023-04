Jolies adjudications récentes

On commencera avec un mouchoir en dentelle de Gand, fait main au point de sablé. Il portait des armes d’alliances Arenberg pour lui et non identifiées pour Madame. L’estimation allait de 400 à 600 € et il en vint 1 546 €, frais compris. C’était chez Thierry de Maigret, le 24 mars à Paris.

Chez Haynault, à Uccle, le 16 février dernier, Rodolphe de Maleingreau proposait un service à café et à thé en porcelaine de Meissen, au décor de fleurs et de peignes. Les pièces de formes étaient décorées de montures en argent, comme on le fit à Namur avec les pièces en terre noire. Le lot a été vendu à 950 € plus les 26 % de frais. Dans la même salle, on a vendu, à l’estimation basse, un portrait de jeune fillette tenant un hochet, de la fin du XVIIe siècle, soit à 600 €, plus les frais. Signalons encore une carafe à vin haute de 40 cm, en cristal de Saint-Louis, du modèle “Chardon” ou “Thistle” en anglais, annoncée entre 150 et 200 €, vendue à 600 € plus les frais. Et on terminera pour cette maison par un saupoudroir dans le style du XVIIIe siècle, en argent massif quand même et poinçonné, annoncé entre 200 et 300 € ; Il a changé de mains contre 2 600 € ce qui lui donne des airs d’ancienneté.

Chez Me Tessier à Paris, le 27 mars, dans une vente de tableaux anciens et modernes, on trouvait une composition peinte sur acajou par le liégeois Florent Willems (1823-1905). On y voyait une jeune femme debout tournant le dos à une devanture d’un négoce de volaille. Le panneau mesurait 34,5 x 19,5 cm. Fort élégamment vêtue, la dame fut disputée jusqu’à 1 200 €, hors les frais, ce qui nous place dans les estimations.

Ensuite, chez Daguerre à Paris, le 28 mars, on vit passer un Changeur de la fameuse série sur le même sujet issu de l’atelier des Breughel et copié des dizaines de fois. L’étude avait intitulé ceci L’Avocat du village (112x184 cm). De qualité souvent variable, ces tableaux peuvent ne pas valoir grand-chose. L’étude avait placé la barre entre 600 000 et 800 000 € et donnait le tableau à Pieter II. Le marché qui aime bien les tableaux présentés dans leur jus, non chipotés et non restaurés, a fait mains basses sur le lot pour la somme de 780 000 €, frais compris.