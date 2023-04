Renaissance silencieuse de Geer Van Velde

Devenus Parisiens, ils ont d’abord sacrifié aux tendances de l’époque, scènes davantage citadines pour Bram, plus expressionnistes pour Geer, encore que tous les deux aient assez vite rompu avec cette écriture qui pouvait rappeler la rusticité des Flamands. Vers 1930, ils ont, tous les deux, opté pour l’abstraction, davantage d’emprise lyrique chez Bram, plus construite chez Geer.

Les deux frères vécurent à l’écart des groupes en vue, Bram se faisant davantage connaître que son cadet. L’après-guerre les verra défendre des particularités très personnelles, plus chromatiques chez Bram, davantage épurées, dans le style et dans la couleur, chez Geer.

C’est Geer qui nous occupe ici, Antoine Laurentin ayant habilement réuni un corpus très nourri du parcours de Geer Van Velde entre 1947 et les années soixante, l’artiste s’étant éteint à Cachan en 1977. La Galerie Laurentin aura fêté ses dix ans de présence à Bruxelles le 19 avril dernier et saluer cet anniversaire par un ensemble Geer Van Velde, rarement montré dans une telle amplitude, est un vrai cadeau.

Le cadeau d’un art qui ne se mouche pas du pied pour dire ses simples vérités. Les épures d’un artiste aux prises avec ses géométries, ses colorations sans tapage.

41 gouaches et dessins sur papier, 5 huiles sur toile

En 2016, la galerie française de la rue Ernest Allard avait déjà proposé une suite d’oeuvres du plus jeune des Van Velde et tout, alors, avait été vendu, preuve de la qualité et, aussi, de la rareté de ce travail. Gageons que cette seconde opportunité sera suivie de près par les amateurs.

Avec 39 gouaches et deux dessins à la mine de plomb et cinq huiles, l’ensemble a du chien, s’arrondit à suffisance de pièces d’exception qu’on ne voit pas tous les jours même si, ces dernières années, Geer Van Velde est régulièrement apparu dans les foires d’art.

Déjà pendant la guerre, alors qu’il résidait à Cagnes-sur-Mer, l’artiste privilégia, des gammes de gris, de roses, des nuances bleues, vertes ou mauves et ces nuances, volontiers discrètes, c’est-à-dire sans arrogance ni dureté, se retrouvèrent ensuite à travers ses constructions de formes plus ou moins géométriques, qui devinrent sa marque de fabrique, sans qu’il y aille jamais de quelque écriture systématique.

Les plaisirs de l’œil et des sens confèrent à cette peinture de l’âme une qualité de silence et, en même temps, d’audace graphique qui, de nos jours, tant d’années plus tard, préservent leur jeunesse et une attraction qui ne s’embarrasse point de superlatifs. Ses pouvoirs sont intacts et se passent de grandiloquences.

Un peu, comme l’est devenu d’une tout autre manière, l’art de Geneviève Asse, de simplification en épure, la peinture de Geer Van Velde n’eut que faire des redondances d’une époque qui fit surtout florès côté lyrique ou révolutionnaire. Geer Van Velde ne sacrifia pas aux artifices de la mode, vécut son art comme un sacerdoce asservi à des formes qui s’emboîtaient entre elles comme autant de pièces d’un puzzle sans cesse recommencé et toujours différent.

"Composition", vers 1958, huile sur toile. ©Galerie Antoine Laurentin

Lignes essentielles

Gardien jaloux de ses prérogatives, solitaire acharné sur ses ouvrages, l’artiste fut ce qu’il fut en demeurant opiniâtrement fidèle à cet alpha et à cet oméga qui lui firent entrevoir et réussir des compositions empreintes à la fois de rythme, de légèreté, de variations entre les lignes, de jeux chromatiques soucieux de paix et de climat.

Il s’en tint à ses lignes essentielles, peu ou prou architecturales dans la discrétion, de lignes, de géométries, qui, pour lui, composaient et recomposaient à l’envi des surfaces qu’il auréolait de couleurs sans fard ni outrance.

L’exposition en cours multiplie, elle aussi à l’envi, les formulations graphiques et chromatiques proposées par Geer Van Velde au fil de son parcours. Ce qui confère à l’entreprise le bonheur d’avoir affaire là à un corpus qui se décline dans son entièreté en tablant sur les variantes conçues par un créateur qui était aussi un assembleur d’heureuses déclinaisons.

Les deux dessins de l’accrochage, à la mine de plomb, sont, comme le reste d’ailleurs, des Compositions, ce qui veut bien dire que l’artiste n’entendait point les restreindre dans leur réalité. Un fusain date de 1945, l’autre de 1960. Ils sont, ensemble, révélateurs d’un état d’avancement des constructions voulues par Van Velde.

Du côté des huiles présentées, une première Composition, de 1939, apparaît ludique et colorée quand une autre, de 1947, s’apparente à un jeu de formes et de couleurs. De 1958, cette autre associe du mauve, du bleu, du noir à de profondes transparences. Une très belle huile de 1960 s’avance avec ses tonalités légères, à fleur de toile, ses chromatismes et ses formes s’éclatant à travers l’espace de la toile. Les deux dernières, datées 1961 et 1962, sont, d’une part, un jeu chromatique et formel, signé au dos, et, pour celle de 1962, une composition harmonieuse, subtile et ludique entre ses gris, bleu, beige et noir. Elle est un peu le clou de l’exposition.

Les gouaches sur papier sont, pour la plupart, de petits formats. Celles des années cinquante développent des formes qui se libèrent et s’ajustent entre elles sans hiatus. L’artiste s’y affirme serein, privilégiant l’harmonie. On y sent une certaine jouissance de la touche et de l’équilibre entre des formes pourtant éclatées.

Une composition à l’aquarelle, datée 1955, accuse avec bonheur la légèreté du médium favorisé par un geste presqu’enfantin entre bleus, blancs et verts.

Cette exposition est à prendre, nous le disions plus haut, comme un vrai cadeau avec ses images construites dans une certaine immédiateté du propos, ses couleurs plutôt passées et ses silences omniprésents. À chacun de s’y faire la part belle qui lui confirmera la noblesse de style et de déclinaison.

"Composition", 1961, huile sur toile. ©Galerie Antoine Laurentin

Un bel art qui garde sa fraîcheur et, partant, son actualité. Un art que le temps associe de plus en plus à ce qui a pu se faire de meilleur à une époque qui ne favorisait guère les ouvrages plus secrets. Dans un autre registre, lui aussi épris de silences, un Giorgio Morandi connut son heure de gloire tardivement. Ce type d’art-là, que ne favorise pas la mode de son temps, connaît, fort heureusement, l’embellie qui confirme l’évidence. Pour Geer Van Velde près d’un demi-siècle plus tard.

**** Geer Van Velde – From the Mists Art moderne Où Galerie Antoine Laurentin, 43, rue Ernest Allard, 1000 Bruxelles. www.galerie-laurentin.com et 02.540.87.11 Quand Jusqu’au 3 juin, du mardi au samedi, de 10h30 à 13h et de 14 à 18h30.