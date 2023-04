Le malaise interne était devenu trop grand : après 18 ans de direction, Michel Draguet doit quitter le musée des Beaux-Arts

Le climat interne était devenu tel que sa nomination devenait impossible de l’aveu de tous, y compris de “sa garde rapprochée”. Et cela, même si Arnaud Vajda, le président de Belspo, l’organisme responsable de la coordination des politiques scientifiques au niveau fédéral et supérieur hiérarchique direct de Michel Draguet, qui a mené son évaluation pour cet éventuel mandat, précise dans un communiqué que “le processus d’évaluation n’a mis en évidence aucune preuve matérielle permettant de corroborer les accusations de racisme, d’homophobie ou de sexisme.”

Ce même communiqué parle alors “d’un commun accord” pour que Michel Draguet renonce à ce quatrième mandat et quitte donc le musée ce 30 avril au terme normal de son troisième mandat. Un appel à candidatures pour diriger le musée sera lancé à bref délai et dans l’intervalle, c’est Sara Lammens, l’actuelle directrice générale de la Bibliothèque royale de Belgique, qui assurera l’intérim.

Malaise

Le malaise interne lié à la gestion du personnel était bien réel et couvait depuis très longtemps. Il avait été rendu public l’automne dernier avec une lettre ouverte de 31 membres du personnel du musée qui portait de lourdes accusations contre sa gestion du musée, évoquant de “l’intimidation, des menaces, du harcèlement moral”, “un climat de terreur et de mépris”, de harcèlements réguliers avec des “remarques irrespectueuses et désobligeantes”. On parlait d’épuisement, de burn-out et de départs. Des mots très durs. D’autres témoignages, toujours anonymes sont venus ensuite, indiquant une direction trop auto-centrée. Mais, rappelons qu’Arnaud Vajda souligne n’avoir pas pu étayer ces accusations.

Michel Draguet nous explique partir sans “ressentiment” mais avec le “regret de ne pas avoir pu mener la rénovation du musée.”

Michel Draguet, 59 ans, né en 1964 à Namur, est une personnalité qu’on a souvent décrite comme “brillante” mais aussi “cassante” dans ses rapports avec le personnel et maladroite parfois aussi avec ses conservateurs. Auteur de nombreux ouvrages dont ceux consacrés à Magritte, au symbolisme, ou à Khnopff, il enseigne aussi à l’ULB, l’histoire de l’art au XIXe siècle et au XXe siècle. Là aussi, une plainte a été lancée à son égard pour son comportement par une partie des étudiants. Il a d’autre part postulé, mais sans réussir, pour diriger en France le musée d’Orsay ou le Centre Pompidou.

Le grand succès Magritte

Ses 18 ans de carrière à la tête des musées royaux des Beaux-arts, de 2005 quand il succéda à Eliane De Wilde, à 2023, ont combiné des réussites et des polémiques.

Côté réussite, il y a bien sûr le musée Magritte inauguré en juin 2009 et situé dans l’ancien Hôtel Altenloh, place royale à Bruxelles. Un musée né avec l’appui de la Fondation Magritte et -innovant- avec l’aide du groupe GDF Suez, qui a soutenu le projet par le biais d’un mécénat de compétences. Aujourd’hui, Charly Herscovici, qui dirige la Fondation Magritte, se dit “consterné par ce départ de Michel Draguet” et lui rend hommage.

Le musée Fin de Siècle ouvert en 2013 dans la foulée du musée Magritte, a suscité, lui, des polémiques qui ont laissé des traces. On y retrouvait aussi la collection Gillion-Crowet Art Nouveau, rachetée par la Région bruxelloise. La réalisation de ce musée avait nécessité, disait Michel Draguet, la fermeture du musée d’Art moderne en 2011. De nombreuses voix, en particulier dans le monde de l’art, ont multiplié pendant des mois, des critiques vives sur ce choix malheureux.

Même si Michel Draguet a veillé depuis, à multiplier les expositions temporaires liées à l’Art moderne ou contemporain, douze ans plus tard, le musée d’Art moderne n’a toujours pas rouvert et aucune piste n’apparaît. Les idées de le rouvrir dans des bâtiments à rénover au musée ou dans l’espace Vanderborght à Bruxelles n’ont pas pu (encore ?) se réaliser.

La lettre des 31 contestataires de l’automne dernier regrettait, elle aussi, que l’Art moderne, fermé en 2011 “suite à une décision unilatérale de Michel Draguet”, soit encore dans les réserves.

Fuites d’eau

De plus, on se souvient qu’une fuite d’eau durant les travaux du musée Fin de siècle avait entraîné la fermeture immédiate d’une grande exposition projetée sur Van der Weyden. En 2009 déjà, une panne de conditionnement d’air dans les réserves, avait provoqué un changement progressif de l’humidité de l’air et endommagé une partie des tableaux stockés.

Michel Draguet a souvent exprimé des idées audacieuses sur l’avenir des musées fédéraux et la nécessaire “fluidité” des collections entre eux. En 2010, il était d’ailleurs nommé un court temps directeur ad interim du musée du Cinquantenaire en plus de ses fonctions au musée des Beaux-arts et on parlait de lui pour diriger un futur “Pôle Art” qui ne verra finalement jamais le jour. Et vite le climat interne au musée du Cinquantenaire était devenu plus difficile.

On se souvient aussi des attaques contre lui d’Elke Sleurs, alors secrétaire d’État N-VA de la politique scientifique, au contraire de Zuhal Demir (N-VA) qui, elle, avait nommé Michel Draguet pour un troisième mandat en 2017. On se rappelle aussi de son combat permanent pour qu’on accorde plus de crédits à des musées fédéraux étranglés par des économies.

Pour Thomas Dermine (PS), secrétaire d’Etat à la politique scientifique, Michel Draguet a pu “accroître la visibilité nationale et internationale de l’institution. Sous son impulsion, les Musées royaux ont connu une importante augmentation du nombre de visiteurs et ont multiplié les partenariats noués avec d’autres institutions tant en Belgique qu’à l’international.”

Départ honorable

Thomas Dermine et Arnaud Vajda ont négocié un départ honorable de Michel Draguet, dans de bonnes conditions pour ce dernier, un peu comme Paul Dujardin l’avait fait quand il avait dû renoncer lui aussi à un quatrième mandat, à la tête de Bozar.

Michel Draguet soucieux dit-il de donner “un virage à sa carrière et de laisser sa chance à une nouvelle génération” part pour occuper un poste nouveau au sein de Belspo, la politique scientifique. Dépendant directement d’Arnaud Vajda, ce sera une fonction plus de scientifique et non plus de gestion de personnel, un poste d’“expert au service de la politique scientifique fédérale en tant que maître de recherche en patrimoine auprès de Belspo. Sa mission consistera à développer des projets transversaux de valorisation de la collection fédérale en exécution du Plan stratégique. ”

Michel Draguet nous explique qu’il s’agit d’une fonction à temps plein dans la perspective de projets comme celui sur l’espace Vanderborght à Bruxelles, sur l’idée d’un musée consacré au groupe à Cobra avec les AML (archives de la littérature), comme conseiller aussi pour un futur centre de recherches sur les provenances d’œuvres spoliés sous l’Occupation et pour étudier le redéploiement des collections des musées fédéraux, y compris dans la perspective du vaste projet 50-200 pour le parc du Cinquantenaire où il retrouvera Paul Dujardin.