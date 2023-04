Le futur et beau théâtre de Charleroi dévoilé

Créé en 1967, l’Ancre a toujours dû se contenter d’un petit lieu, peu visible, avec une salle unique d’une centaine de places seulement, et cela malgré une programmation dynamique et les ambitions légitimes de son directeur Jean-Michel Van den Eeynden qui débordent de la seule ville de Charleroi.

En 2014, il y a près de dix ans (!), grâce à un subside de l’Ecolo Jean-Marc Nollet alors vice-président du gouvernement wallon, l’Ancre recevait un subside pour créer son nouveau théâtre. En 2016, un concours d’architecture a choisi le projet du bureau L’Escaut avec Olivier Bastin, projet qui a été présenté ce mardi. L’Escaut fut déjà en 2004, le co-auteur du nouveau Théâtre National à Bruxelles avec les architectes Marc Lacour et Pierre Van Assche.

Vue du futur théâtre, côté jardin ©Photo: Bureau l'Escaut

Entretemps, en 2016, la Ville a racheté six maisons qui jouxtent le théâtre afin de permettre la construction de cette nouvelle infrastructure. La Ville de Charleroi devenant alors propriétaire de l’ensemble du patrimoine du théâtre qui le loue à la ville par un bail de longue durée.

Des problèmes cadastraux, puis la pandémie, ont encore retardé la construction du nouveau théâtre.

Un signal

Celui-ci sera comme un signal visible depuis le ring et depuis l’espace sous le ring. La nuit, ce sera comme un phare avec un grand espace vitré en forme de “C” qui sera allumé lors des représentations.

L’accueil ne se fera plus comme aujourd’hui depuis la rue, mais à partir d’un parvis végétalisé avec des gradins. Le bâtiment sera revêtu d’un parement métallique qui réfléchira la lumière extérieure, tout en laissant voir l’activité du théâtre grâce à des larges baies vitrées.

Au rez-de-chaussée, les visiteurs arrivent dans un foyer, avec feu ouvert, billetterie, bar et horeca.

Les bureaux du théâtre se retrouveront à tous les étages et, sur la toiture, on trouvera une salle de 100 m2 et une terrasse de 350 m2 avec vue sur Charleroi pour des animations diverses.

Le futur théâtre comprendra deux salles avec, chaque fois, des gradins rétractables afin de permettre des événements où les spectateurs, deux fois plus nombreux, sont debouts.

La grande salle aura 400 places assises et la petite 130 places. Une salle de répétition est prévue en sous-sol.

Coupe dans le futur théâtre ©Photo: Bureau l'Escaut

Des résidences d’artistes avec salles de travail seront aménagées dans les maisons de la rue d’Assaut.

Itinérant

Le projet préserve et valorise le jardin. Le bâtiment se veut exemplaire sur le plan énergétique : pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques sur la toiture, isolation poussée, récupération des eaux de pluie.

Le budget prévu est de 14,5 millions d’euros, à charge de la Ville de Charleroi et de la Région wallonne.

L’Ancre espère l’obtention du permis d’urbanisme cet automne et le déménagement du théâtre au printemps 2024. À l’automne 2024, commenceront les travaux de démolition et construction. L’inauguration du nouveau théâtre est alors annoncée pour septembre 2026.

À partir de la saison 2024-1925 et pour deux saisons, l’Ancre continuera ses activités mais en itinérance, sous chapiteau et dans une salle du Hangar du Palais des Beaux-Arts de Charleroi (jauge : 350 personnes).

Fort de cela, l’Ancre revendique plus que jamais le statut de Centre scénique et un budget adapté en conséquence. L’emploi nécessaire sera presque doublé dans le futur théâtre. Encore un autre combat à mener, dans un contexte budgétaire tendu à la Fédération Wallonie-Bruxelles.