Hans Op de Beeck rencontre les maîtres flamands

Cassel, sacré “village préféré des Français” en 2018, est proche de la frontière belge et du pays de Marguerite Yourcenar. Moins de 3000 habitants vivant dans cette ville ancienne, perchée sur une colline escarpée, à 176 m d’altitude, le point le plus élevé de la région.

Quand on y arrive, on traverse d’abord un hameau appelé Petit Bruxelles, et, ensuite, apparaît la route pavée et sinueuse comme une route de montagne qui mène au sommet à une place bordée de maisons séculaires. De Cassel, on domine toute la plaine. Et, du nouveau musée, on découvre depuis la terrasse les grandes étendues flamandes et leurs ciels infinis de lourds nuages, exactes copies des paysages des tableaux flamands. On y a placé judicieusement une grande œuvre de Panamarenko, un Icare moderne, à taille humaine, prêt à s’envoler.

La ville a une longue histoire et des traditions bien ancrées. C’est à Cassel que Louis XIV a remporté la victoire décisive sur les Pays-Bas et récupéré la Flandre en 1677. C’est à Cassel et, tout proche, à Steenvoorde, qu’ont surgi la révolte des villes flamandes au début du XVe siècle et, ensuite, la révolte des Gueux en 1566. C’est à Cassel que le maréchal Foch établit son Q.G. d’octobre 1914 à avril 1915.

Rénovation

Le musée a fermé plusieurs mois pour rénovation et agrandissement de ses salles, permettant une meilleure mise en valeur des collections permanentes.

Hans Op de Beeck : Tatiana (soap bubble), 2017 (détail) ©photo: D.R.

La filiation entre ses œuvres anciennes et celles d’Hans Op De Beeck est, de fait, évidente même si le mode opératoire est tout autre.

Hans Op de Beeck, né en 1969 à Turnhout, qui vit et travaille à Bruxelles, est depuis des années un de nos meilleurs artistes jouant des vidéos, sculptures, dessins et installations immersives pour nous entraîner dans des voyages aussi beaux que troublants. On retrouve à Cassel des œuvres déjà vues, mais placées ici dans un contexte neuf.

Un grand dessin virtuose de 2 m de long, au crayon, dans toutes les nuances de gris, ouvre son exposition intitulée Silence&Résonance : c’est une grande forêt sous la neige accrochée à côté d’un paysage d’hiver du début du XVIIe siècle de Gysbrecht Leytens.

Une marine, comme un bas-relief monochrome blanc en plâtre, côtoie un Saint-Christophe de Joachim Patinir.

À l’étage on découvre le troisième épisode de sa superbe vidéo Staging Silence (44 minutes) présentée en boucle. Par des manipulations, montrées à l’écran, de petits objets de la vie courante, Hans Op de Beeck y fait surgir de nombreux paysages, noir et blanc, et poétiques. Des marines, des châteaux de sable, des salles de bal. Pour lui, ces films capturent peut-être mieux, dit-il, l’essence même de son travail : “l’absurdité du monde, ou comment l’histoire de l’humanité se répète inlassablement, alternant tragédie et comédie. ”

Et dans toutes les salles, on retrouve ses sculptures hyperréalistes, souvent à taille humaine, mais pigmentées de gris et qu’on connaît bien, comme des personnages ou objets saisis dans leur vie quotidienne, avec des vanités (crâne gigantesque, fruits, chandelles).

Ce ne sont plus comme on l’a vu chez lui, des paysages dépeuplés comme recouverts de suie volcanique : ici ce sont aussi des beaux portraits mélancoliques sur l’enfance, avec une fillette endormie, ou un garçon soufflant sur une bulle de savon. On croise un chien somnolant sur le parquet, et, assise sur un fauteuil Chesterfield, une danseuse de carnaval au Brésil, songeuse. La fête est finie. Plus loin, un cavalier sur sa selle semble défier le grand tableau des Casselois face à Philipe le Bon.

Hans Op de Beeck : Dancer (détail), 2019 ©photo: D.R.

Le musée de Cassel a créé son “cabinet de curiosités”, sa Wunderkammer. Hans Op de Beeck s’y est glissé avec une série de ses œuvres en miniature.

Une exposition pour retrouver la poésie d’Hans Op de Beeck, à combiner idéalement dans une journée au nord de la France avec l’exposition Paysage au Louvre-Lens et Maillol, peintre et sculpteur, à la Piscine de Roubaix.

Hans Op de Beeck, au musée de Flandre, à Cassel, jusqu’au 3 septembre