L’Orient nous fait les yeux doux

La preuve avec cette somme poétique orientale déjà proposée il y a trois ans et, depuis peu, remise sur un marché qui la quémandait à nouveau. Ces cent poèmes d’origines persane, arabe ou turque, témoignent ensemble de rayonnements intérieurs ayant bravé les siècles, du VIe au XXe, avec l’évidence et la fulgurance de propos et d’images sans date, s’il n’était leur localisation et leur époque effective.

Orient – Mille ans de poésie et de peinture, Editions Diane de Selliers. ©Editions Diane de Selliers

Comment ne pas s’en réjouir ! Et s’en réjouir, parce que, à la qualité d’une mise en page attrayante sur son beau papier brillant juste ce qu’il faut, répondent la diversité et la profondeur, l’inattendu et la spiritualité, de textes choisis par des spécialistes de la cause. Les illustrations sont l’honneur et la saveur de ces miniatures et peintures orientales d’historique faconde.

De Samarkande à Tabriz

Quinze siècles de tradition poétique pour des évocations de l’amour sensuel ou mystique en tête de pont, le panorama s’avance léger, intrépide et heureux sous les vicissitudes évoquées en filigrane. Traduits par André Miquel, Leili Anvar, Christophe Balaÿ, Resad Nouri Darago, les poèmes bénéficient, en début de livre, d’une préface de Pierre Lory et d’une introduction de Michael Barry. À la suite de quoi notre immersion dans cette culture orientale de tous les fantasmes peut prendre date et rayonner en nous.

La figure emblématique d’Omar Khayam – XIe siècle – n’est, bien évidemment, pas absente du panégyrique. Et si, les invasions successives mongole, ottomane ou française ont pu, en cours de route, affaiblir la poésie arabe, le XXe siècle a remis les pendules à l’heure avec des poètes majeurs : Darwich, Adonis, Hikmet.

Dans la foulée de cette anthologie illustrée de la poésie orientale, Diane de Selliers publie en version littéraire non illustrée Le Cantique des Oiseaux, de Farid od-Din Attar, dans une traduction de Leili Anvar.

Un livre sans fioritures qui s’adresse à tous (29 euros, 400 pages) Reconnu comme l’un des plus grands poètes mystiques de l’Islam d’Orient, Farid od-din Attar (sans doute 1158-1221) était d’obédience soufiste.

**** Orient – Mille ans de poésie et de peinture, Editions Diane de Selliers, 100 poèmes du VIe au XXe siècle, 200 illustrations. Prix : 55 euros.