Vanderkindere engrange les satisfactions

On a donné 10 000 € chez VDK pour cette superbe boîte en or émaillée. ©DR

Buste, médaillon…

On retiendra d’emblée les 4 000 € frais compris donnés pour un buste en bronze de David façonné par le célèbre sculpteur belge Charles Van der Stappen (1843-1910), provenant de la Compagnie des Bronze à Bruxelles, Anderlecht pour être précis. Juste après, en début de vente, on proposait un petit médaillon en ovale, de 17 cm de haut, figurant deux anges en adoration devant le Saint-Sacrement. C’était un objet en albâtre, d’un atelier de Malines, vers 1550-1600, que la salle a vendu à 2 000 € plus les frais. Vinrent encore 3 400 € frais compris pour un travail italien du milieu du XVIe siècle montrant un Christ en croix dans un ensemble de plaquettes en pierres dures, comme on en créait à Florence. On attendait une toile du Liégeois Marcel Caron entre 3 000 et 4 000 €. Il s’agissait d’un portrait de famille de 100 x 79 cm, peint en 1926, quand le peintre avait 36 ans. Au bout d’un joli combat d’enchères, le tableau a été adjugé avec les frais à 16 000 €. L’artiste est né à Enghien-le-Bains au nord de Paris, car son père, artiste, travaillait aux Gobelins. Mais la famille rentra à Liège dès 1901. Caron fut l’ami de ses compatriotes liégeois Scauflaire et de Mambour et il subit l’influence des expressionnistes flamands.

Une des grosses surprises des deux soirs de ventes vint d’un lot composé de deux vases en porcelaine de Chine en bleu et blanc, en forme de “gousse d’ail” et portant des décors de paysages animés de personnages élégants. Le lot était annoncé entre 350 et 450 €. Il en vint, avec les frais, 9 600 €. Il y a eu une bonne affaire le deuxième soir avec un ensemble de faïence noire de Namur. Il était composé d’une cafetière, d’une théière, d’un pot à lait et d’un sucrier. Les pièces de formes étaient ornées d’éléments en argent. Le marteau est tombé juste à côté à 400 €, frais compris. Juste après apparut une tabatière en or, émaillée, décorée de perles fines et de brillants et sommée d’un chiffre LM non identifié. Il s’agissait d’un travail genevois d’époque Louis XVI, par les ateliers de Guidon, Rémond et Gide. L’objet a été vendu à 15 000 €, frais compris. Une autre boîte de grande qualité, de cette même époque fit 10 000 €, frais compris. Enfin, une aquarelle sur papier de Ferdinand Schirren, montrant deux jeunes femmes causant dans un intérieur monta à 13 000 €, frais compris. La feuille de 60 x 50 cm était attendue entre 750 et 1 000 €.

Vente publique Où ? Chez Vanderkindere, 685 chaussée d’Alsemberg, 1180 Uccle. www.vanderkindere.com. Tel. : 02. 344 54 46. Quand ? Les 18 et 19 avril derniers.