Voici le duo d’artistes qui nous représentera à la Biennale de Venise

Après Venise, l’exposition sera reprise et accessible au public au BPS22 à Charleroi et au Frac à Dunkerque.

L’annonce a été faite par la ministre de la Culture Bénédicte Linard qui s’est appuyée sur le choix fait le 16 mars dernier déjà, par un jury parmi treize projets rentrés dont ceux de grands artistes qui auraient aussi mérité d’aller à Venise.

Denicolai & Provoost ont décrit ainsi leur projet réalisé en collaboration avec les architectes Nord et les graphistes Speculoos : “C’est de manière totalement hors normes que Denicolai et Provoost vont interroger la complexité de notre contemporaine paradoxalité… de ce monde où se mêlent cloisonnements et nouveaux horizons, universalisme et identités culturelles, traditions, patrimoine et expressions contemporaines. Des géants de carnavals venus des Pays-Bas, au sens large, et du pays catalan, se rendront à Venise et y dévoileront, sous et hors de leur squelette d’osier, les formes les plus inattendues de la création actuelle.”

“Comme les rois déchus rencontrés par Candide à Venise, les Géants au cœur du projet ne sont plus des garants de leur grandeur. Pour le pavillon belge, les artistes sélectionneront des figures populaires locales et nationales de géants, en Belgique, au nord de la France, en Espagne, et au sud de l’Italie. Sortis de leurs contextes d’origine, ils voyageront jusqu’à Venise par voie navigable et terrestre. Cet autre type de procession fera place aux histoires de déplacement et au corps commun derrière la représentation du pouvoir (d’identification, de projection…) des Géants.”

“Dans le pavillon, des socles construits comme de mini-architectures permettront de pénétrer “sous” les géants qui seront quant à eux cachés au-dessus d’un faux plafond. L’architecture du pavillon et du contexte monde des Giardini sera mise en abîme par cette réflexion spatiale. Chacun pourra pénétrer dans les socles pour y découvrir l’armature d’un système structurel et symbolique. Le projet qui détourne la grand-messe vénitienne de la Biennale, propose un changement d’échelle au regard pour rendre visible des rouages dans lesquels chacun peut se projeter, dans un monde inversé où développer sa propre fantasmagorie. ”

C’est le Brésilien Adriano Pedrosa qui est le commissaire général de la 60e édition de la Biennale de Venise qui se tiendra du 20 avril au 24 novembre 2024. Il est le premier commissaire de la Biennale issu de l’hémisphère sud.

Biographies

Depuis plus de vingt ans, Simona Denicolai (née en 1972 en Italie) et Ivo Provoost (né en 1974 à Dixmude), sortis tous deux de La Cambre et qui vivent à Bruxelles, forment un tandem artistique qui a exposé dans de très nombreuses institutions belges.

Comme on l’a encore vu au BPS22, au Wiels, au Mac’s et encore au Smak à Gand en 2021, ils travaillent sur une pratique multidisciplinaire qui tente de perturber nos habitudes et nos comportements routiniers. Le duo interroge les normes sociales, distille de la poésie dans notre environnement quotidien, parfois avec un presque rien… Au moyen de protocoles et de scénarios, qu’ils rédigent attentivement face au caractère unique d’un lieu, ils impliquent des personnes, des objets et des histoires en qualité de ‘collaborateurs’ dans le processus artistique. Les échanges ainsi créés s’inscrivent dans une réalité locale, mais touchent également des thèmes universels tels que la citoyenneté, l’identité et la solidarité. Ils qualifient leur processus d’action sculpturale.