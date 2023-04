On connaissait depuis longtemps “le collectionneur flamand”. En 1993, l’artiste minimaliste américain Carl André disait : “Pour l’art, le public new-yorkais est le pire au monde. Le public flamand est l’un des meilleurs. ” En 2014, une très belle exposition présentait 150 œuvres au Tri postal à Lille, souvent majeures, issues des seules collections privées à Courtrai et alentours.

Depuis, Bruxelles a fait de même, en 2017, avec l’exposition à la Centrale, de onze collectionneurs bruxellois ayant prêté 250 œuvres. Et les collections de Frédéric de Goldschmidt, de la famille Vanhaerents, de la famille Servais et de Galila Barzilai se sont ouvertes au public comme la Fondation Thalie. S’il n’y a toujours pas de musée d’art contemporain à Bruxelles, l’ensemble de ces collections privées en tient en quelque sorte lieu à côté de lieux comme le Wiels, Bozar et Kanal. La collection Vanhaerents s’exporte même à l’étranger et on la verra cet automne à Lille.

Et en Wallonie ? Liège qui, elle non plus n’a pas de musée d’art contemporain, a toujours connu une grande effervescence artistique et a eu de grands collectionneurs comme Fernand Graindorge, l’architecte Charles Vandenhove et maintenant les frères Uhoda.

La riche exposition qui s’est ouverte à la Boverie à Liège, Private Views, qui rassemble 250 œuvres d’art contemporain venues de 21 collectionneurs liégeois, témoigne de la vitalité des artistes et collectionneurs à Liège. Il y eut 800 personnes lors du vernissage.

Vue de l'exposition "Private Views" à La Boverie avec le grand néon de Kendell Geers ©Photo: Be Culture

La sélection a été faite par Yves Randaxhe qui a dirigé pendant plusieurs décennies la collection d’art contemporain de la Banque Nationale. Il présente les œuvres, non pas par collectionneur, mais par thème : “Une femme, une héroïne”, “Comment vivre dignement ?”, etc. Chaque thème étant introduit par une œuvre plus ancienne appartenant à la collection du musée La Boverie qui entre en relation nouvelle avec les œuvres contemporaines, d’Ensor à Vallotton et Delacroix.

Yves Randaxhe a choisi parmi un ensemble hétérogène de collections privées allant de quelques pièces d’origine locale à plusieurs milliers de qualité muséale. Plus que l’accumulation d’œuvres, ce qui l’a intéressé, dit-il, c’est l’engagement dans une histoire de l’art en train de se faire.

Ancrage liégeois

Dès l’entrée, on voit des œuvres importantes comme un magnifique Daniel Buren de 1988, à côté d’un Claude Viallat, d’un piano et d’un miroir peints de Bertrand Lavier, d’une tour de verre de Joana Vasconcelos, de deux Marthe Wéry rouge et noir, des miroirs retournés de Kader Attia. Plus loin, un splendide Hermannn Nitsch, et, de Johan Muyle, un squelette pédalant à l’envers sur un vélo frigorifié, et, d’Eric Van Hove, les pièces de moteur refaites en aluminium, bois et os par des artisans de Marrakech.

Pointons encore de beaux Walter Swennen, deux petits Francis Alÿs et deux Marlène Dumas sortis du bureau de Stéphan Uhoda. Et bien sûr, des œuvres d’artistes liégeois ou d’origine liégeoise comme Jacques Lizène, Alain De Clerck, Léon Wuidar, Xavier Mary ou Benoit Platéus. Les collectionneurs liégeois ont un ancrage particulier vers l’art à Liège mais leurs collections sont en général bien plus larges, et souvent internationales.

Parmi les prêteurs, on retrouve la célèbre collection de l’architecte Charles Vandenhove avec des œuvres d’Hantaï, Boltanski, Charlotte Beaudry, Jo Delahaut, ou Paolini. La collection de Stéphan et Georges Uhoda prête 20 œuvres importantes surtout d’art africain contemporain de Kendell Geers à Chéri Samba et Seydou Keita. La collection vient de s’ouvrir au public dans les bureaux de leur société.

Le miroir peint de Bertrand Lavier, collection Charles Vandenhove ©crédit: collection Charles Vandenhove

À côté de ces deux collections majeures, on a le plaisir d’en découvrir beaucoup d’autres comme celle de Bruno Mottard, celle du notaire Philippe Crismer riche de 3000 œuvres et qui en prête 40, celle aussi de Vranken-Pommery, de Daniel Dutrieux, ou celle centrée sur l’art minimal de Martine&Etienne d’Argembeau (héritière en quelque de la grande galeriste liégeoise Manette Repriels, la mère de Martine d’Argembeau).

L’exposition est accompagnée d’un catalogue reprenant les œuvres présentées cette fois par collectionneur.

Private Views, Collections d’Art contemporain à Liège, à La Boverie, jusqu’au 13 août