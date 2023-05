Classicisme bon teint à Bertrée

Juste après, la place sera occupée par un magnifique brillant inséré dans une bague en platine. C’est une création de la maison Wolfers. On en attend entre 6 000 et 8 000 €. Au rayon, il y aura une paire de réchauds en argent poinçonnés à Anvers par Hennequin, vers 1725. On en attend de 2 000 à 3 000 €. Et il y aura également un superbe coffret à usage du curé Adrianus Verté, à lui dédicacé en juin 1912. On y trouve un calice, une patène et une petite cuillère en vermeil, de style néogothique et en partie émaillé. C’est de grande qualité et n’est évalué qu’entre 1 200 et 1 500 €. On regardera encore une cafetière aux poinçons de Mons, vers 1768, dont l’argenterie est défendue brillamment par les Tercelin père et fils. L’orfèvre n’est pas identifié. On en espère quand même 2 500 à 3 000 €, ce qui pourrait sembler forcé. On terminera pour cette vente par un lot important de quinze assiettes en porcelaine de Chine du XVIIIe siècle. De la famille rose et portant un décor au Coq animé de fleurs, ces quinze pièces de 23 cm de diamètre sont attendues entre 2 000 et 3 000 €.

La sensualité de Lévy-Dhurmer

Pour le lendemain soir, il y aura 130 lots à convoiter, anciens et modernes. Ce sont des dessins, des tableaux et des sculptures. Un dessin au pastel de Lévy-Dhurmer (1865-1953) pourrait faire du pétard par sa sensualité toute en retenue. On y voit sur une feuille de 46 x 61 cm, une Jeune femme nue accroupie. Le lot est annoncé entre 3 000 et 4 000 €. Une eau-forte de Pablo Picasso de la Suite Vollard pourrait elle aussi produire des étincelles. On l’attend entre 3 000 et 5 000 €. Du côté des anciens, il y a plusieurs tableaux flamands des XVIe et XVIIe siècles mais surtout un Portrait de dame sur panneau daté de 1570. Elle est attendue entre 5 000 et 7 000 €. Pour les sculptures, il faudra surveiller une Madone à l’Enfant sans doute mosane du XIIIe siècle (600-800 €) et un ange baroque à la sauce liégeoise.

Ce calice de 1912, néo-gothique, est attendu entre 1 200 et 1 500 €. ©DR

Vente publique Où ? Chez Légia, Annick et Bruno de Wasseige, Vincent de Lange et Benoît vous attendent au 12 rue de Cras-Avernas, à 4280 Bertrée (Hannut). À 3 km de la sortie Hannut-Landen. www.legia-auction.com. Ventes sur place en présentiel sinon via inscription sur le site de www.drouot.com ou via le téléphone. Tél. : 019. 63 55 59. Quand ? Ce 3 mai, à 18h, meubles et objets. Le 4 mai, à 18h, tableaux et sculptures.