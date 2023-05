Selon l’image traditionnelle, le paysage peint serait une fenêtre ouverte sur la nature, une “veduta” disait les Italiens, “une fenêtre ouverte par laquelle on peut regarder l’histoire”, expliquait Leon Battista Alberti, théoricien de l’art du XVe siècle. Une vision que peut symboliser à l’exposition le beau tableau, “une vue de Rome depuis une fenêtre”, de Constantin Moyaux (1835-1911).

Nuages dans le ciel de Eugène Delacroix: Musée du Louvre ©© RMN - Grand Palais - Michel Urtado

Les rapports entre l’art et la nature, sont au cœur de cette riche exposition avec 170 œuvres de l’Antiquité au XXe siècle, qui démontent la “fabrique du paysage” par les artistes. Un sujet actuel aussi, quand c’est le paysage même qui est menacé aujourd’hui par le changement climatique.

L’exposition démarre par un bel ensemble d’extraits de film nous plongeant dans la nature. Elle continue par une évocation des artistes de l’Antiquité imaginant la naissance des mondes.

Mais c’est au XVe siècle que le paysage a pris son envol dans la peinture. On découvrait la Terre et on la cartographiait à Anvers. Les peintres flamands créaient des paysages fabuleux qui n’avaient rien à voir avec le plat pays de Flandre. Le paysage devient alors un personnage, alors que chez les Italiens, il était alors un simple décor. Chez Joachim Patinir (1483-1524) qu’on appelle souvent “l’inventeur du paysage”, hélas absent de l’exposition, les personnages deviennent secondaires, laissant toute la place au paysage.

L’exposition n’est cependant pas une histoire du paysage mais bien un parcours dans la création des paysages par les peintres. Et d’abord comment les artistes utilisent “les ornements de la nature” : arbres, végétaux, rochers et ruisseaux.

Etude de troncs d’arbres de Francois Desportes vers 1692-1700 ©Crédit: RMN-Grand_Palais, PBA Lille Photo: René-Gabriel Ojeda

On voit des études de troncs au XVIIe siècle d’Alexandre-François Desportes et comment les arbres et les rochers permettent d’ordonner la composition. Représenter ce qui est mouvant est plus délicat : on admire des nuages peints par Delacroix et Constable et les rochers face à la mer déchaînée de la côte sauvage à Belle-Île, peints par Monet.

Le tube de peinture

La scénographie de l’artiste Laurent Pernot permet d’arpenter l’exposition comme on veut, entre des formes stylisées rappelant la nature. Il a eu une idée audacieuse : pour rendre l’effet de l’évolution de la lumière naturelle sur une œuvre en un jour, il a placé un éclairage autour de certains tableaux avec une lumière qui varie sans cesse de couleur !

L’exposition explique les outils qu’utilisaient les artistes pour reproduire un paysage et respecter la perspective, comme la chambre claire et la chambre noire. Mais c’est l’invention du tube de couleur en 1841 qui permet le développement fulgurant de la peinture en extérieur. On montre à l’expo l’émouvante boîte de peintre que Corot prenait avec lui. L’impressionnisme n’aurait jamais vu le jour sans l’invention du tube de peinture.

Dans un monde sans la photographie, la peinture permettait de montrer d’autres paysages lointains, comme le fait le peintre Hollandais Frans Post (1612-1680) ramenant du Brésil des vues exotiques sur la colonisation. Des estampes japonaises d’Hokusai et Hiroshige montraient une autre façon de peindre un paysage, supprimant la perspective.

L'aube à Isawa_de Katsushika (1760 –1849) Musée national des arts asiatiques – Guimet ©© RMN - Grand Palais (musée Guimet, Paris) - Richard Lambert

Les artistes peignent aussi des paysages d’une nature “en furie”, procurant “une terreur délicieuse” avec un saisissant naufrage sous une aurore boréale au Spitzberg par François-Auguste Biard et un paysage rouge de volcan de John Martin où on repère un petit personnage tentant d’échapper au désastre.

L’exposition évoque les tableaux d’histoire, les panoramas, et le XXe siècle où le paysage se détache de la vision directe qu’on en a, avec Kandinsky, un ciel à Honfleur de Nicolas de Staël, un paysage tout en courbes de Georgia O’Keefe, ou encore un paysage mental de Joan Mitchell qui peignait en atelier les impressions qu’elle gardait d’un paysage.

Red, Yellow and Black Streak, Striesrouge, jaune et noir de Georgia O'Keeffe (1887 – 1986), Centre Pompidou, ©Red, Yellow and Black Streak, Striesrouge, jaune et noir de Georgia O'KEEFFE (1887 – 1986), Centre © Centre Pompidou, MANAM-CCI, Dist.RNM - Grand Palais / Audrey Laurans © Georgia O’Keeffe, ADAGP 2022

Si on retrouve des tableaux de noms connus comme Canaletto ou Fragonard, l’expo fait la part belle à des noms moins connus qui seront autant de découvertes comme le peintre Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819). Le musée La Boverie à Liège a prêté un beau très paysage à Tivoli de Gilles-François Closson (1786-1842).

Paysage, fenêtre sur la nature, au Louvre-Lens, jusqu’au 24 juillet