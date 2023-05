Florilège de bons prix chez Bernaerts

Ce groupe ©DR

Deux autres groupes annoncés entre 3 000 et 4 000 € ont été poussés jusqu’à 11 000 € et 15 000 €. On signalera ensuite un bloc en marbre blanc d’époque Art nouveau figurant une Nymphe baigneuse. Il s’agissait d’un travail de Jacques Marin (Bruxelles, 1877 – Nivelles, 1950). Le lot était évalué entre 2 000 et 2 500 €. Il fut adjugé à 7 500 €. Jacques Marin fut Prix Godecharles en 1897, Prix de Rome en 1903, quand il était élève de Charles Van der Stappen (évoqué la semaine dernière en ces pages). Il fut par la suite professeur puis directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Une sculpture de cet artiste en marbre blanc se trouve dans la galerie Au Fil du Temps, à Uccle (vu sur Proantic.com et exposée à 4 500 €).

Les tableaux remplirent leur mission en respectant les estimations, la plupart du temps. On évoquera ici La Glaneuse au Crépuscule d’Emile Claus, peinte en 1887, sur une toile de 46 x 55 cm. Le lot a été vendu à 13 000 € sur une base de 8 000 à 12 000 €. Juliette Wytsmann (1866-1925) connut un sort meilleur, car son grand Parterre de chrysanthèmes (75 x 60 cm hors cadre) que l’on attendait entre 6 000 et 8 000 € a été adjugé à 15 000 € après une longue bataille d’enchères. Citons encore les 2 600 € donnés sur une charmante toile de Guillaume Van Strijdonck (1861-1937). On y voyait une jeune femme lisant un journal. La toile de 1910 était évaluée entre 800 et 1 200 €.

Le meilleur moment financier de la journée est tombé sur Valerius de Saedeleer (1867-1941) qui donnait à voir et admirer un grand paysage d’hiver à Etikhove, dans la vallée du Hollebeek, là où le peintre résidait. La toile mesurait 126 x 131 cm. Exposée plusieurs fois et provenant de Sint-Martens-Latem, elle a été adjugée à 50 000 € sur une fourchette d’estimations de 30 000 à 40 000 €. On terminera ce petit tour à la mer avec une toile de Victor Wolvens (1896-1977), figurant une myriade de parasols rouges, bleus, verts et jaunes. L’aggloméré de 61 x 100 cm était intitulée Beach pleasure, en anglais, et datait de 1957. La salle pouvait vendre le lot entre 5 000 et 6 000 €. Il ne fallut pas longtemps pour arriver à 13 000 €.

Du côté du rare mobilier, en nombre, ce fut un peu dur pour Serrurier-Bovy, avec des retraits et des prix faiblards. Tous les prix donnés doivent être augmentés des frais.

Vente publique Où ? Chez Bernaerts, père et fils, Mon, Christophe et Peter, 18 Verlaetstraat, 2000 Antwerpen. www.bernaerts.eu. Tél ? : 03. 248 19 21. Quand ? Le 25 avril dernier.