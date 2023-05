Gros succès pour les Belges chez Bonham’s-Cornette

Les artistes vivants n’ont par ailleurs pas été maltraités, alors qu’en général le risque pour eux est de se casser la figure. C’est tout le contraire qui s’est passé par ici, avec, comme exemple, Albert Willem, né en 1979. Cet encore jeune artiste plein d’humour dans son travail vit et travaille à Alsemberg. Sa toile à l’acrylique Party Time de juillet 2020 mesurait 150 x 110 cm. Elle était attendue entre 40 000 et 60 000 € et fut vendue à 50 400 €. Même chance pour Yves Zurstrassen, né en 1956, qui était présent par une toile de 2016 dénommée Sunny Day. La pièce mesurant 220 x 195 cm, était annoncée entre 15 000 et 25 000 €, ce qui était déjà élevé comme cote ; elle a été poussée jusqu’à 47 880 €. Voilà qui fait plaisir, mais est-ce que cela va faire monter ladite cote pour autant, ce n’est pas certain. La deuxième plus fameuse évolution des chiffres entre les estimations et le résultat final est à placer sur un superbe dessin à l’encre de Christian Dotremont (1922-1979). Sa feuille de 56 x 72 cm était curieusement nommée Copenhague, comme tu chantes quand je dors, signé et daté de 1969, a été vendue à 56 700 € alors qu’elle était évaluée entre 8 000 et 12 000 €.

Poupée et projet

La première plus haute enchère est tombée sur une Poupée de 1966 exécutée par Jef Geys (1934-2018), qui était présent quatre fois dans la vacation. Tout fut vendu, et très bien, mais moins bien que le lot qui a forcément retenu notre attention. La poupée, haute de 181 cm, en polyester, était accompagnée d’un grand dessin qui en donnait le projet. Les deux pièces vendues ensemble étaient évaluées entre 15 000 et 20 000 €. Par extraordinaire, il y a eu un combat homérique pour détenir ce lot qui provenait de la célèbre galerie de Jos Jamar, située à Antwerpen. Le résultat final fut de 115 920 €, frais compris. Marcel Broodthaers fut également bien vendu, dans la partie élevée des estimations en général. Son plus haut fut atteint avec ses Ardoises magiques, négociées à 21 420 €, frais compris comme tous les lots énoncés ici. Les estimations variaient entre 18 000 et 25 000 €. Du côté des étrangers, on retiendra les 23 940 € donnés pour un crayon gras sur papier (38 x 52 cm), de Bernar Venet, daté de 1992. La feuille montrait ses effets de cercles comme il en avait disposé de nombreux jadis ou naguère selon votre perception du temps, en métal, sur l’avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles (au grand dam de certains riverains qui avaient déposé des sacs-poubelles, remplis, contre les œuvres). Le lot était évalué entre 8 000 et 12 000 €. Et pour finir avec un autre Français, on évoquera la double présence de César (1921-1998). Pour une Compression annoncée comme pièce unique, mesurant 31 x 31 x 17 cm, on est passé des 25 000 € d’estimation basse à 44 100 €, toujours frais compris. Ensuite, son Expansion N° 55, de 1975, estimée entre 20 000 et 30 000 € a été vendue à 25 200 €. Voici qui donne un petit reflet d’une vente de très belle tenue où il y a eu une part de retrait mais sans trop de conséquences.

Pour ce petit dessin de Bernar Venet, de 1992, on a obtenu 23 940 €, frais compris. ©DR

