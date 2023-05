Parfum de bonheur chez Horta

Philippe Wolfers (1858-1919) apparaissait un peu plus loin à travers une sculpture en bronze d’un tirage sans doute d’époque. On y voyait La Source, haute de 41 cm. Le lot a été adjugé à 11 000 €. La meilleure affaire du jour est sans doute tombée sur le délicieux tableau de l’anversois Philippe Van Brée (1786-1871), mesurant 54 x 67 cm où l’on voyait une jeune femme nue dans un hamac sans doute au sein d’une résidence orientale. Nous étions là en 1859. La toile est un peu tardive pour cet artiste important du néoclassicisme belge mais son atmosphère méritait mieux. Quelques meubles anciens ou de style où l'on obtient des prix enviables. On retiendra ce bureau de style Louis XV et son cartonnier partis à 4 800 € ou encore cette petite commode d’époque Louis XV qui trouva preneur à 8 000 €. Les effets de marqueterie, de part et d’autre, auront sans doute conquis les amateurs. Les bijoux se sont généralement bien vendus à l’instar d’une bague moderne en or jaune portant un brillant de 1,70 carat de chez Leysen. Le marteau est tombé ici à 6 000 €. Pour les tableaux anciens, ce fut un peu la galère, notamment pour les tableaux religieux. On finira avec des pendules qui connurent des moments variés, en épinglant un modèle portique issu de l’atelier liégeois de Rouma, vers 1830. Pour ce lot en bronze doré, il fallait assumer pas moins de 6 400 €. Les frais ne sont pas compris.

Il a fallu seulement 1 100 € plus frais pour emporter cette jeune dame au hamac de Van Brée. ©DR

Vente publique Où ? Chez Horta, 77 avenue de Roodebeeke, 1030 Bruxelles. www.horta.be. Tél. : 02. 741 60 60. Quand ? Les 24 et 25 avril derniers.