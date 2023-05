La démarche de Marc Hubert

Parution de la semaine Jamais évident de maintenir dans l’actualité et simplement en vie l’œuvre picturale d’un artiste qui nous a quitté dans la force de l’âge. L’exposition qui se tient actuellement à la galerie des Collines à Vaucelles (jusqu’au 14 mai) et l’ouvrage qui l’accompagne y contribueront. La publication propose un parcours, en images de reproductions d’œuvres et en textes, consacré à Marc Hubert (1975 – 2019), peintre, graveur, poète à sa manière, formé en écoles des Beaux-Arts à Tournai, à Namur, ainsi qu’à l’ERG à Bruxelles. Son cheminement, d’expositions en performances et autres interventions, il l’a effectué principalement dans le Hainaut, à Bruxelles et en France, des Baux-de-Provence à Marseille. Quant à ses œuvres, certaines font partie des collections muséales à Charleroi (musée et BPS22) et à La Louvière.