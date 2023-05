Simenon en photographe humaniste

L’exposition Simenon, images d’un monde en crise* au Grand Curtius à Liège nous fait suivre le fil de ses périples de 1931 à 1935 en les situant à la fois par rapport à son travail d’écrivain et par rapport à la marche de plus en plus claudicante du monde d’avant-guerre. Et c’est bien ce croisement de perspectives qui la rend particulièrement intéressante.

Classe populaire

Depuis la création du magazine VU en 1928, de plus en plus d’illustrés populaires d’esthétique moderne se font concurrence dans les kiosques à journaux français. La mise au point récente d’appareils photographiques portables et de qualité qui permettent – tels le Leica ou le Rolleiflex – de photographier à la volée, va leur donner ce ton spontané qui assurera leur essor. Bien entendu Simenon en emmène un de chaque marque dans son “tour du monde”. Peut-être a-t-il pensé, comme il le fit parfois, qu’il illustrerait ses propres articles, on ne le sait pas ; mais on sait combien il est sensible à l’articulation du texte et de l’image. Quoi qu’il en soit, accompagné de sa femme, une artiste peintre, il photographie d’emblée avec une sûreté de composition – à défaut de technique – étonnante. Le cadre, les lumières, les regards… c’est de la “photographie humaniste” telle que les André Kertész, Willy Ronis, Edouard Boubat et Robert Doisneau commençaient ou allaient commencer à pratiquer.

Ambiances

Une photographie qui fait entrer la classe populaire dans le monde de l’image dont elle avait toujours été exclue et qui attache beaucoup d’importance à décrire les “décors” de vie.

Ceux que campe Simenon n’ont cependant rien du “réalisme poétique” de ces photographes qui avaient tendance à exclure la misère crue de leurs cadrages. Comme le soulignent dans cette exposition les images en plus grand format, que ce soit dans la France des canaux et des ports dont il capte magnifiquement les ambiances sombres pour le magazine VU ou au Congo dont il laisse transpirer la tristesse du monde colonisé, que ce soit dans les quartiers juifs de Vilnius alors en Pologne ou en URSS, on le voit détourner résolument son objectif des images convenues pour cadrer une humanité souffrante. Pour peu, on y entendrait le célèbre vers “Est-ce ainsi que les hommes vivent ?” d’Aragon.

L’homme nu

C’est peu dire qu’il ne photographie jamais en touriste. “Pas de pyramides au Caire ni de colosses à Assouan, […] pas de mosquée ou de palais à Istanbul” note Benoît Denis, le commissaire de l’exposition dans le catalogue édité par la Fondation Roi Baudouin**. C’est en homme libre qu’il cherche “l’homme nu”. Il ne se laisse pas plus imposer les stéréotypes que les récits ficelés par les “guides” qu’on lui assigne parfois, mais il accumule une matière dans laquelle qu’il va puiser pour écrire l’œuvre en train d’advenir dans ces années charnières et pour lui, et pour le monde qu’il parcourait.

Près de la sortie, comme le pointe Alain Delaunois, le coordinateur de l’exposition, une douzaine de portraits souriants de gens de pays divers vient clore l’exposition sur une note plus optimiste. On la dirait tout droit sortie de la célèbre exposition The Family of Man de 1955 considérée comme l’apothéose de la photographie humaniste.

* Dans le cadre du Printemps Simenon en collaboration avec le Fonds Simenon Patrimoine créé par John Simenon et l’Université de Liège à laquelle Georges Simenon a donné son fond de documentation.

**Rendu très accessible au modeste prix de 7 €

*** “Simenon, images d’un monde en crise” Quoi Photographie, Où Le Grand Curtius, en Féronstrée, 136 (entrée par le Quai de Maestricht, 13) 4000 Liège www.grandcurtius.be Quand Jusqu’au 27 août, tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h.