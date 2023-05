Il fut d’ailleurs professeur à l’Université de Lille 3 où il enseigna les liens entre cinéma et BD. Ses influences sont à rechercher dans la bande dessinée américaine alternative, Robert Crumb en tête, dans laquelle l’humain dans tous ces défauts, ses échecs et maladresses, occupe une place centrale.

Depuis 2016 et la parution d’Apache aux éditions Sarbacane, Alex W. Inker explore des situations et lieux différents, le Paris des années 30 en compagnie d’un boxeur mondain amant de Cocteau (Panama Al Brown) ou la Révolution culturelle en Chine avec Servir le peuple où il pastiche les magazines de propagande. Avec Un travail comme un autre, Inker retrace le contexte socio-économique de la Grande Dépression. En 2021, il réalisera pour la municipalité de Fourmies un récit commémorant les 130 ans de la fusillade survenue le 1er mai 1891.

La Galerie de la Bande dessinée présente actuellement le travail réalisé pour la dernière parution d’Inker, Colorado Train, adapté du thriller de Thibault Vermot.

L’album est publié en noir et blanc, toujours chez Sarbacane. Les planches originales, elles, laissent apparaître la trace au crayon bleu, comme un rehaut du clair-obscur. De plus, le papier canson 300 g est légèrement gaufré, ce qui rajoutera de la texture à l’encrage et fait ressortir les différentes variations de noir des originaux.

L’histoire relate la poursuite par un serial killer d’un groupe d’adolescents ivres de liberté dans un coin paumé du Colorado. La police, elle, recherche ce criminel.

Les épisodes de nuit verront un encrage saturé et une typo bien travaillée pour rendre les bruits de la gare. Et, à l’inverse, les épisodes hivernaux, neigeux, viendront en contrepoint de cette noirceur saturée.

À découvrir de toute urgence, alors que l’arrière de la galerie présente une planche par auteur défendu par Frédéric Lorge, l’animateur du lieu.

*** Alex W. Inker : Colorado Train Bande dessinée Où Galerie de la Bande dessinée, chaussée de Wavre 237 1050 Bruxelles www.galeriebd.com Quand Jusqu’au 6 mai, du jeudi au samedi de 13 à 19h.