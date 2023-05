Jan Vercruysse est le plus connu des trois. Dans les années 80, dans la foulée du minimalisme, il bénéficia d’une renommée internationale, présent de la Biennale de Venise à la Documenta de Kassel avec un art d’une rigueur formelle absolue et une esthétique minimaliste qui interrogeait l’art lui-même.

On retrouve à l’exposition ses beaux autoportraits photographiques où il cache son visage derrière une sorte d’éventail ou en bougeant la tête devant l’objectif. Ce n’était jamais son portrait qui l’intéressait mais une réflexion sur la condition de l’artiste.

Cette exposition exigeante à première vue, a comme fils rouges la mélancolie de l’homme et, face à cela, l’artiste qui se dissimule. Mélanie Deboutte, directrice du musée et commissaire de cette exposition, avait remarqué que Jan Vercruysse gardait avec lui, un petit texte de James Joyce, Giacomo Joyce, une histoire d’amour dans laquelle Joyce exprimait des sentiments de solitude et de désir.

Jan Vercruysse: Atopies (XVII), 1986 ©Fondation Libda et Guy Pïeters, Saint Tropez

La mélancolie est évidente dans le piano muet de Jan Vercruysse, comme un vrai piano déposé au milieu d’une salle du musée Raveel, mais sans les pieds et en plâtre blanc. Il est le signe d’une musique devenue silencieuse. Un monument au silence.

On découvre aussi ses sculptures en bois noir ou d’acajou comme des meubles parfaits, inutilisés, placés contre le mur. Une série s’intitule Tombeaux. Des sculptures repliées sur elles-mêmes, à la fois proches et à distance. Jan Vercruysse en faisait des “lieux de mémoire “possibles, des objets inaccessibles comme l’âme de l’artiste. Sur un mur, on retrouve un ensemble (Rosa, rosa, …) de cadres vides, de textes énigmatiques et un miroir placé si haut qu’il ne reflète que le vide. Les sculptures de Jan Vercruysse sont comme des reliques d’un lieu qui n’a jamais existé.

Torpide lumière

Mélanie Deboutte a associé à Jan Vercruysse, John Murphy, son contemporain et ami. Ce peintre réalise de très grandes peintures comme des monochromes, mais qui ont une texture complexe de matière rugueuse et de couleurs mêlées, faisant de la toile une peau, une voile. Sur certaines, on peut entrevoir des formes, dont même deux girafes enlacées ! L’art est pour lui, un jeu de dissimulation et de révélation. John Murphy a aussi réalisé une série conceptuelle avec, à plusieurs reprises, l’image d’un trois-mâts mais chaque fois avec un titre différent. Comme une invitation au voyage, celui que propose l’artiste.

L’image du bateau en mer, se retrouve dans les tableaux de Nel Aerts. Très colorés, amusants, souvent énigmatiques, rappelant ceux de Walter Swennen. Avec des formes volontairement maladroites, de personnages de cartoon, masqués, réduits à n’être qu’un oeil ou un point d’interrogation, flottant comme des chaloupes sur les vagues. À la fin de l’expo, un grand tableau montre l’artiste, allongée sur un lit, nous regardant à la manière de l’Olympia de Manet ou de la vidéo La Chambre que la jeune Chantal Akerman réalisa à New York en 1972 où, allongée, elle nous regarde en mangeant une pomme.

Nel Aerts: Op kop ! 2011, acrylique ©collection Stijn Dejaegere

Dans son petit texte, James Joyce écrivait : “Tout en suspens. Un appartement nu. Torpide lumière. Un long piano noir : cercueil de la musique. Posé sur le bord un chapeau de femme, rouge, fleuri, et un parapluie roulé. “

” Unreadiness “, au musée Raveel, Machelen, jusqu’au 10 septembre