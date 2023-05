Sacrée cave et cave sacrée

Ausone ou Rothschild ?

Parlons désormais de la vacation mise en œuvre par Jochen De Vylder. Il préside aux destinées de cette maison de ventes hyperspécialisée depuis 2018. La salle se fait fort de connaître l’historique des bouteilles, ce qui est rare dans ce monde où beaucoup de flacons ont bougé et deviennent périlleux à ouvrir. La vacation comprend 489 lots et des milliers de bouteilles, car souvent vendues par lots de six ou douze. Parfois elles sont seules, à deux ou trois selon leur rareté.

Commençons avec ces trois Cheval blanc de 1995 annoncées entre 1 050 et 1 250 €. Pour deux flacons d’Ausone de 1996 il faudra prévoir 700 à 900 €. Six bouteilles de Mouton-Rothschild de 1985 sont évaluées entre 1 800 et 2 280 €. Dans leur solitude certains magnums valent de petites fortunes. C’est ainsi le cas pour ce château Lafleur de 2009 annoncé entre 900 et 1 200 €. C’est beaucoup moins qu’un Petrus de 2014 que la salle attend entre 5 250 et 7 000 €. De cette maison, une bouteille seule de 2015 est escomptée entre 3 200 et 4 000 €, une autre de 2017 devrait monter entre 2 400 et 3 200 €. Mais quand il s’agit de magnum, outre celui précité, on en trouve un autre de 2016 évalué entre 8 000 et 10 500 €. Puis un double magnum vient s’inscrire en lettres d’or dans ce flux d’un rouge profond pour afficher avec un brin d’insolence ses 20 000 à 30 000 €. Pourvu que le public suive. Ce sont des sommes d’importance.

Goutte d’or

Du côté de la Bourgogne c’est la région de Beaune, si chère à Alain Berger dont la galerie d’art ancien est installée en face des Hospices, que les annonces de prix sont les plus corsées. On retiendra les 4 200 à 5 000 € probables pour un flacon de Corton-Charlemagne de 2004. Il provient de chez Coche-Dury. Le millésime 2003 est affiché pareillement. On pointera encore les 5 000 à 7 000 € annoncés pour un Meursault 1er Cru de l’an 2 000. Il provient du domaine d’Auzenay, au nord du fabuleux château de La Rochepot, et originaire de la parcelle de terre de “La Goutte d’or” (nom donné par la forte présence de silex en forme de goutte (0,19 ha). On se trouve là chez les Lalou Bize-Leroy, qui détiennent la Romanée-Conti depuis 1942. Ce n’est plus du vin, c’est de l’or en bouteille.

Vente publique Où ? Chez Ampersandwineauction, 46 Huikstraat, 2000 Antwerpen. www.ampersandwineauctions.com. Tél. : 0472. 68 78 64. Quand ? Ce 11 mai à 14h..