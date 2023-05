Des étincelles à Rosière

Bonne époque pour acheter

Cette assiette de Cretté, avant 1813, s'est vendue 800 € plus frais chez 68-Art le 30 avril. ©DR

Espace petit mais suffisant pour exposer 141 pièces et recevoir lors de la dispersion une dizaine de visiteurs qui seront restés jusqu’au terme. Michel Pinckaers et ses quatre collègues aux écrans firent parfois contre mauvaise fortune bon cœur. On passera sur les problèmes de connexion internet pour effleurer les retraits scandés au micro d’un “On n’aime pas” dit une dizaine de fois par le commissaire-priseur qui ajouta autant de fois “Ben non, ça je ne donne pas, quand même !”. Les objets classiques ne sont pas toujours faciles à vendre. Pour les collectionneurs qui sont au-delà des modes, c’est donc le moment d’acheter.

Deux parties connurent des moments amusants et intenses. L’amusement vint de la porcelaine, nombreuse en cette vacation, car les amateurs privés en salle (où étaient donc les marchands ?) ne se firent que des politesses de manière à ce que chacun ait sa part du gâteau. L’intensité vint se poser sur deux toiles postimpressionnistes belges et là ce fut un festival d’étincelles.

Cretté et Cappelemans

Commençons par les porcelaines, belges, françaises, parfois allemandes, souvent du XIXe siècle.

Une cafetière en terre noire de Namur joliment décorée de montures en argent est partie à 450 €, hors les frais (comme les autres lots signalés ici, il faudra donc ajouter 22%). Le même prix est tombé sur une corbeille ajourée en porcelaine de Paris due à Charles Windisch, d’avant 1824. Elle était haute de 25 cm. Les deux lots partirent dans les estimations. On donna ensuite 800 € pour une assiette de Pierre-Louis Cretté, du service aux oiseaux d’après Buffon, dit “du Premier consul”. L’estimation basse était de 350 €.

De Smet

On obtint plus tard 1 600 € pour une autre assiette bruxelloise comme celle de Cretté mais façonnée cette fois par J.-B. Cappelemans entre 1854 et 1869 ; son atelier était situé à Halle pour être précis. C’était une assiette de réassort sur un service du début du siècle de Faber, commandé alors par Guillaume d’Orange, qui fut exécutée pour remettre à niveau des bris et des casses de service.

Pour ce qui fut des étincelles, elles vinrent couronner deux toiles de Léon De Smet (Gent, 1881-Deurle, 1966). Elles étaient annoncées toutes deux entre 12 000 et 15 000 €. Pour la première Heures dorées, datée de 1913, dont les effets lumineux et de profondeur étaient dignes de Klimt, on donna 52 000 €. Il y avait quatre téléphones et plusieurs amateurs en ligne. Pour la seconde toile du maître, Chemin fleuri, également de 1913, les enchères furent moins longues et le marteau fut frappé à 29 000 €.

Vente publique Où ? Chez 68-Art Auction, 2 rue de Genval à 1331 Rosière. www.68-art.com. M. Pinckaers : 0486.38.20.54. Quand ? Le dimanche 30 avril à 14h.