Florilège africain au Grand Cerf

Nigéria en force

Il y a quatre-vingts lots à prendre et à découvrir ce matin, en agissant prestement, car les minutes passent. Les valeurs annoncées varient de 600 € à 30 000 €, ce qui donne de la marge pour chacun des amateurs. À 600 €, on pourrait emporter un petit masque Dan, de la Côte d'Ivoire, haut de 19 cm et provenant d’une collection hollandaise. Mais cela peut monter très vite. Ainsi pour une paire de bâtons Yoruba Shango provenant d’une tribu du Nigéria et issue de la même collection néerlandaise de Goor, non loin d’Enschede et de la frontière allemande. Ces deux statues féminines hautes de 33 cm sont annoncées entre 1 500 et 2 000 €. Et cela monte encore avec deux ravissantes jeunes femmes présentées comme des jumelles, toujours en provenance de Goor. Elles sont originaires de Oke-Iho au Nigéria où vivent les Yoruba. Pour ces deux pièces hautes de 36 cm, la salle a placé les estimations entre 4 000 et 6 000 €. On pourrait monter à 8 000 € pour un bol Kanyok (peuple vivant au Congo). Lequel bol est supporté ou ceinturé par les bras d’une jeune femme. La grande particularité de cette pièce tient en ce que son auteur est connu. Il s’agit du maître Kanda Kanda. La pièce provient d’une collection brugeoise, comme cette autre sculpture, plus onéreuse encore. Il s’agit d’une jeune femme debout attribuée par Bruno Claessens au “Maître du front en T”, qui travaillait parmi les Mangbetu. Pour cet objet très élégant, haut de 89 cm, il faudra assumer de 10 000 à 15 000 €.

Vente publique Où ? Chez Lempertz, 6 rue du Grand-Cerf à 1000 Bruxelles. www.lempertz.com. Quand ? Ce 10 mai à 14h.. En présentiel et bien sûr via les téléphones et le Net.