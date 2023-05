”L’architecture a pour rôle d’imaginer un avenir qui mérite d’être vécu”

Durant le confinement, Michele De Lucchi et son Circle (AMDL) poursuivent l’œuvre de faire le lien entre les humains. Au cœur de l’expo, ne nous aura pas échappé une petite maison faite des tapis “tissés par d’autres humains”. Un travail collaboratif entre le studio De Lucchi et des collectifs de femmes indiennes. Un geste architectural qui martèle la nécessité du vivre-ensemble comme ambition de société. “Ce petit bâtiment symbolise la construction de l’intimité ; la chaleur du foyer est représentée ici par le tapis. Et puis, c’est une maison à quelques centimètres du sol, c’est une maison qui vole”. Et, déjà, on entend battre le cœur idéaliste du vénérable architecte. Comble de l’élégance, il nous parle en français, alors que ça n’est pas sa langue préférée, juste la nôtre. Conversation avec un cerveau aimable.

Pour parler de votre manière de faire, vous utilisez l’expression “architectura gentile” en italien, qu’on pourrait traduire par “architecture douce”. Si vous utilisez ces mots, cela veut dire que pour l’instant, l’architecture ne l’est pas assez ?

C’est tout à fait ça que je veux dire. Je dirai même que l’architecture actuelle est dure. Il y a des murs en béton, rien d’autre. L’architecture n’est pas seulement destinée à la création d’espaces fonctionnels. Elle a pour but de visualiser un futur plus “aimable”. L’architecture, ce n’est pas simplement faire aujourd’hui la même chose que ce qu’on a toujours fait. Dans ce moment historique, l’architecture doit avoir pour but d’imaginer un avenir qui mérite d’être vécu.

La maison qui volait, inventée pendant le confinement, par le studio de Michele De Lucchi (AMDL). ©Caroline Dethier

Quand vous parlez de l’architecture ainsi, vous dites qu’en fait, l’architecture est politique ?

L’architecture consiste essentiellement en des règlements, des contraintes économiques et d’organisation sociale. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour penser le futur, ou se mettre en quête du meilleur pour les générations à venir. Justement, quand je vois la nouvelle génération d’architectes, ils sont derrière un ordinateur qui fait presque tout, ils n’ont pas ce désir de créer quelque chose d’idéaliste. Et les dessins sont faits par des machines, à qui on demande des maisons petites, pas chères, fabriquées à l’économie… Cela ne peut pas être une manière de voir le monde.

Pourquoi aviez-vous voulu faire ce métier-là, il y a plus de 45 ans ?

Ma vie personnelle a beaucoup été influencée par le fait que j’ai un jumeau. C’est aussi la raison pour laquelle je porte la barbe, mon jumeau n’en a pas. Parfois, vous savez, je ne sais pas si je suis moi, ou mon jumeau…

"Quand je vois la nouvelle génération d’architectes, ils sont derrière un ordinateur qui fait presque tout, ils n’ont pas ce désir de créer quelque chose d’idéaliste".

D’accord, mais vous le savez un peu quand même ? Ou votre femme tout le moins ?

Oui et non… Mais si on arrête de plaisanter, mon vrai désir était de devenir artiste. Artiste peintre. Mais mon frère jumeau avait le même souhait aussi. C’est ainsi que j’ai décidé de faire architecte et lui chimiste. Et quand on a fait le choix de notre université, on a choisi d’aller chacun dans sa ville. Je suis allé à Florence, il est allé à Venise. Et c’est ainsi qu’on a commencé à être différents. On a commencé à créer notre personnalité propre. Et c’était une vraie surprise, car là j’ai découvert que faire de l’architecture, c’est le même type de travail et de réflexion que pour créer sa personnalité propre.

Michel De Lucchi, dans son expo, au CID, au Grand Hornu, 2023. ©Caroline Dethier

Ça vous a permis de vous construire…

De me construire et de donner de la personnalité aux choses que j’ai créées, des espaces ou des objets, des vases comme des lampes. Et c’est la raison pour laquelle je dis qu’il faut faire attention, car tout le monde est en quelque sorte architecte. Tout le monde a un côté architecte en lui…

Oui, mais tout le monde ne voit pas ses idées éclore au cœur d’une ville ?

Mais tout le monde crée sa personnalité, fait des choix pour ses vêtements, pour les choses qu’il aime ou n’aime pas, les amis qu’il choisit, les choses qu’il mange, qu’il fait, qu’il veut posséder, ou au contraire qu’il ne possédera jamais.

Pensez-vous qu’une architecture intelligente rend ses habitants intelligents ?

(Rires). C’est une bonne question. Non, je ne crois pas à cela, mais l’architecture tient une place importante dans le sens où elle influence nos manières de vivre. Ça, certainement. Et c’est cette idée qui a créé un fil rouge entre ce que je faisais à l’université, notamment les architectures verticales, et les choses que j’ai développées dans la réalité par la suite.

La vraie question, c’est de réfléchir à la condition humaine dans une époque donnée, et de créer un nouveau cadre d’inspiration pour accueillir des rêves neufs, des comportements nouveaux, des ambitions nouvelles.

Les architectures verticales pensées par Michele De Lucchi à la fin de son cursus universitaire, à Florence en 1975. Des volumes superposés, instables et décalés. L'objectif était d'expérimenter des comportements inédits et faire prendre conscience à l'être humain de ses capacités d'adaptation. ©Caroline Dethier

Cherchez-vous à parler avec les gens qui vont vivre dans votre architecture ? Pensez-vous qu’il doit y avoir une conversation entre celui qui fabrique la maison et celui qui habite la maison ?… Même si parfois vous ne fabriquez pas une maison, mais un musée.

Justement, ça pourrait être magnifique d’avoir l’opportunité de parler avec les futurs habitants, d’entrer en relation avec ceux qui vont vivre dans les espaces qu’on a créés, mais dans la réalité, ce n’est pas possible… On parle à quelqu’un d’autre. Dans l’organisation actuelle du monde, nous produisons une architecture pour celui qui investit, et non pour celui qui habite. Ensuite, il y a quelqu’un d’autre qui va chercher à rendre l’investissement commercialisable, puis il y a celui qui va le vendre, enfin celui qui va y vivre.

Quand on dessine un projet, il vaut mieux connaître les enjeux, les besoins, et toutes les conditions (administratives, légales, financières, NdlR). Avoir en tête les besoins de ces différents acteurs, ça ne peut être que chaotique. Et c’est exactement pour cette raison que je pense que l’architecture doit être idéaliste. Elle doit monter plus haut que tout le reste, car si tout le monde regarde plus haut, on peut faire quelque chose qui en vaille la peine.

Devez-vous aussi avoir une réflexion sur ce qu’est l’architecture en 2023 ? Elle doit durer, et en même temps, doit être écologique. Ce sont des notions qui sont parfois contradictoires, au moment d’édifier…

La réalité aujourd’hui, c’est que les choses qui durent dans la matérialité vieillissent néanmoins. Et nous changeons les choses, non pas parce qu’elles sont abîmées ou délabrées, mais parce qu’elles sont devenues vétustes, dans nos esprits. La vraie solution consiste dans le fait de dessiner quelque chose qui va s’intégrer dans la nature et retourner dans la nature. Une architecture qui ait la possibilité d’être amendée par d’autres désirs, d’autres rêves…. Nous sommes les rêves que nous avons.

-- > “Futuro Gentile – Un futur aimable” par Michele De Lucchi and AMDL CIRCLE, au Centre d’Innovation et de Design, au Grand Hornu, jusqu’au 27 août. Infos : https://www.cid-grand-hornu.be

-- > Durant les congés scolaires, le “Jeudi des familles” propose aux familles en visite dans l’expo d’imaginer leur architecture idéale. Gratuit. Réservations au 065.61.39.02.

-- > Le dimanche 11 juin, visite guidée de l’expo et atelier de lecture autour des Villes Invisibles d’Italo Calvino.