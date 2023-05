À Autoworld, Bonhams célèbre Jacques Swaters

Chez Bonhams, on aime ce genre de décor pour vendre des voitures de classe et de qualité. Tant le Cinquantenaire à Bruxelles que le Grand Palais à Paris ont accueilli des salons de l’auto pendant des décennies. À Paris, ce fut de 1901 à 1961, à Bruxelles, de 1902 à 1936, dans le grand hall d’en face, là où se trouve l’actuel Musée de l’Air. “C’est le même esprit”, dit M. Kantor, “et en plus, à Autoworld, il y a l’exposition sur le centenaire des 24 heures du Mans !”. L’idéal pour présenter un prototype Rondeau Groupe C avec moteur Cosworth, qui a participé à l’épreuve mancelle en 1983, ou d’autres voitures éligibles actuellement pour Le Mans Classic, telle une superbe Capri RS 2600,“la réponse de Ford aux BMW 3.0 CSL et CSI”, vert clair capot noir mat, estimée entre 65 et 85.000 euros.

Les couleurs belges de Ferrari

Bruxelles, c’est aussi le lieu idéal pour vendre des documents et objets ayant appartenu à Jacques Swaters, connu pour avoir longtemps dirigé le garage Francorchamps, le long de l’autoroute E40, à l’entrée de la ville. Swaters (1926-2010) est aussi le fondateur de l’Écurie Belgique, avec laquelle il courut en Formule 1, de l’Ecurie Francorchamps et de l’Écurie Nationale Belge. L’un des premiers importateurs et distributeurs au monde de Ferrari, il a ouvert le garage Francorchamps en 1952, alors que la marque Ferrari existe depuis 1947.

Avec le “Colonel” Ronnie Hoare en Angleterre, Luigi Chinetti aux États-Unis, et Charles Pozzi en France, Jacques Swaters est donc “un des hommes de la première heure d’Enzo”. À ce titre, le jeune Belge est devenu proche du Commendatore. “Étonnamment, ils se ressemblaient physiquement”, observe Philip Kantor. “Enzo était son idole”, explique Patricia Raes, attachée de presse, “il a tout fait pour lui ressembler, jusqu’à porter les mêmes lunettes !”.“Enfant de la guerre, il avait besoin d’adrénaline pour survivre”, dit encore Mme Raes, “et il a vécu à fond pour la marque Ferrari.”

Swaters au volant

On trouve donc, parmi la quarantaine de lots ayant appartenu à Jacques Swaters, de la correspondance entre l’importateur belge et Enzo Ferrari (1898-1988). Une photo noir et blanc, signée Louis Klemantaski, montre Jacques Swaters au volant d’une monoplace Ferrari 500 de Formule 2, au début des années cinquante. Un livre d’or pour les quarante ans, en 1992, de la FF Galleria, la plus grande collection au monde d’automobilia portant l’insigne du cheval cabré rassemblée par l’importateur belge, porte d’aussi prestigieuses signatures que celles de pilotes comme Olivier Gendebien, Phil Hill, etc.

À côté de nombreux lots de livres où dominent les jaquettes rouges, on n’échappe pas à un “kitsch parfait”, dixit Philip Kantor, avec ce lot comprenant une… lunette de toilette écarlate avec des F1 Ferrari en faisant le tour. On peut aussi se mettre dans la peau de Jacques Swaters en enfilant sa veste personnelle, à l’enseigne de l’Écurie Francorchamps. Rouge avec une bande jaune, il faut en tous cas tailler un bon XXL.

Du beau monde

La vente Bonhams à Autoworld comporte également une septantaine de véhicules. “Elle n’essaye pas d’être comme Knokke. mais il y a quand même de très belles autos, dont 95 % viennent de propriétaires privés”, estime Philip Kantor. Selon le Président du département automobile, “il y a le Brexit à gauche, la Suisse à droite, les États-Unis où c’est trop cher d’envoyer et les autres pays où c’est trop compliqué”. Bruxelles a donc sa place au centre de l’Europe. “De plus, il y a beaucoup de voitures sans prix de réserve, ce qui est bien”.

De très belles autos, dont 95 % viennent de propriétaires privés

Cette Chrysler New Yorker "Town & Country" de 1946 est typique du style "woodie". Décapotable, elle appartient à la même famille belge depuis cinquante ans. Ready for the country! ©Bonhams

Tel n’est cependant pas le cas de l’énorme motocyclette Indian Four 1,279cc Modèle 441 de 1941, estimée entre 90 000 et 120 000 euros. Parmi les originalités de cette vente, deux “woodies”, voitures américaines avec une partie arrière en bois apparent. La première est une impressionnante Chrysler New Yorker “Town&Country” découvrable. Ayant appartenu à la même famille belge depuis une cinquantaine d’années, elle est estimée entre 65 000 et 95 000 euros. La seconde est une Ford V8 Super Deluxe Sportsman “Woodie” de 1947, décapotable, avec une forte personnalité également. (100-150 000 euros).

À nous les petites anglaises

Parmi les marques de prestige, outre une classique Mercedes 300 SL roadster, Jaguar se distingue avec un roadster XK 120 noir intérieur rouge (100-150 000 euros), une type E deuxième génération avec le moteur 4,2 litres, restaurée pour 175 000 euros, documents à l’appui : la boîte 4 synchro, ça change tout en termes de conduite ! (75-95 000 euros). Une autre E-Type, avec hard-top, est attendue entre 130 000 et 180 000 euros. Toujours parmi les petites anglaises, l’Austin Healey 100M bicolore est “dans un état magnifique, très printemps-été” (90-120 000 euros, sans réserve).

Bienvenue au volant de cette Jaguar E-Type 4.2-litre Series II Roadster millésime 1969! ©Bonhams

Charmante découvrable, la petite Mercedes-Benz 170 était, en 1938, “la réponse de Mercedes à Volkswagen”. Peu connue, elle est estimée entre 60 000 et 90 000 euros sans réserve. Autre belle auto à se distinguer entre les Ferrari, Porsche et autres Lamborghini, cette Alfa Romeo 164 3.0l V6 Q4 de 1995 n’a été construite qu’à 1200 unités. Une rareté au rayon des youngtimers, entre 25 000 et 35 000 euros, accessible et sans prix de réserve qui plus est.