Curatrice et historienne de l'art belgo-britannique, Zoë Gray, née en 1978 au Royaume-Uni, qui vit et travaille à Bruxelles, a acquis une solide expérience au sein d'institutions d'art contemporain nationales et internationales. Dotée d’un large réseau européen, elle évolue depuis plusieurs années aussi dans le contexte bruxellois qu’elle connaît bien. Elle prendra ses nouvelles fonctions à Bozar à partir du 1er septembre. Avant de s’établir à Bruxelles, elle a occupé le poste de directrice artistique de la Biennale de Rennes (2014) et de cheffe de projet pour la Fondation LUMA à Arles (2012-2013). Elle a également travaillé comme curatrice au Kunstinstituut Melly (précédemment Witte de With) à Rotterdam (2006-2012) et a organisé plusieurs expositions internationales en tant que curatrice invitée. Elle écrit régulièrement sur l'art contemporain et est membre du CIMAM (comité international pour les musées et collections d'art moderne) et de l'IKT (association internationale des curateurs en art contemporain), dont elle a été vice-présidente de 2011 à 2014. Zoë Gray est membre de l'assemblée générale de La Loge (Bruxelles), de KIOSK (Gand) et du comité consultatif de Mu.ZEE (Ostende), entre autres.

Devrim Bayar, elle, longtemps curatrice aussi au Wiels a été nommée en novembre "senior curator" à Kanal Centre Pompidou.