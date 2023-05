Une exposition collective à l’Iselp à Bruxelles, montre comment dix artistes contemporains, de diverses générations et de pratiques fort différentes, analysent nos réactions possibles, névrotiques voire psychotiques : de l’éco-anxiété à la solastalgie, c’est-à-dire la nostalgie d’un futur rêvé qu’on n’aura pas.

D’autres vont jusqu’à se replier dans un confinement total, se retirant du monde. C’est le syndrome hikikomori, venu du Japon. Katherine Longly (née en 1980, vit et travaille à Bruxelles) s’est intéressée à ce dernier cas et a correspondu par Internet avec certains d’entre eux. Leurs témoignages sont affichés sur des écrans qu’on découvre à l’arrière d’un paysage japonais découpé en bandes de papier entre lesquelles le visiteur se glisse.

Chaque artiste choisi par la commissaire Mélanie Rainville répond à sa manière au titre de l’exposition Là où je me terre. Certaines propositions très conceptuelles demandent de longues explications.

Maren Dubnick, Epaississement, en cours depuis 2004 ©jj Serol photographer Brussels

Par contre, celle de Maren Dubnick (née en 1972 en Allemagne, vit et travaille à Bruxelles) a une force immédiate. Pendant des années, elle a mené un travail minutieux, obsessionnel, méditatif, répétitif : enrouler des fils autour d’objets allongés, depuis des aiguilles et petits outils jusqu’à des cannes de golf et même un fuseau géant qui monte jusqu’au plafond de l’Iselp ! Les objets obtenus ressemblent à des cocons d’insectes et sont alignés dans des vitrines. Ses Epaississements comme elle les appelle, sont une réponse à l’inexorable et angoissant écoulement du temps.

Au sauna

Une vidéo (20 minutes) d’Olivia Boudreau (née en 1979, vit et travaille à Montréal) nous plonge dans la brume d’un sauna et on y voit quelques femmes entrer, s’asseoir et repartir. Se réfugier ainsi en silence avec d’autres dans un lieu fermé enfumé n’est pas qu’un moment bienfaiteur pour la santé mais aussi un endroit “où je me terre”.

Charlotte Lybeer (née en 1981, vit et travaille à Anvers), a réalisé un travail sur les furries, un art ou un jeu qui consiste à prendre le rôle d’un personnage de fiction. L’anthropologue David Berliner parle de “Devenir autre, des expériences identificatoires comme refuges.” Deux photographies inquiétantes, montrent des personnes entièrement dissimulées dans un déguisement d’animal à fourrure.

Charlotte Lybeer, Blacky black, 2012, photographie ©photo: Charlotte Lybeer

Léa Belooussovitch (née en 1989 en France, vit et travaille à Bruxelles) expose une petite sculpture de bronze, placée sous cloche comme un objet archéologique pour le futur. Un vase qui a la forme de ceux qui peuvent atténuer le son d’un cri. Et elle le bouche avec une boule marquée du mot solastalgie. Nos cris sont étouffés !

Pointons aussi l’installation Detox d’Harold Lechien (né en 1995, vit et travaille à Bruxelles). Un paysage d’objets, entre design, kitsch et déchets, tous liés à notre quête d’un bien-être : pratiques du yoga et du massage, légumes à privilégier… Ces objets, repris ou refaits, veulent montrer le cercle vicieux qu’il y a à se “terrer” dans des pratiques qui en réalité sont nourries par un capitalisme qui menace la planète.

Là où je me terre, Iselp, 31 boulevard de Waterloo, Bruxelles, du mardi au samedi de 11 h à 18 h, jusqu’au 1er juillet.