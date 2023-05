Silvano Vinceti, historien de l’art qui avait déjà affirmé que Mona Lisa aurait été peinte sur la base d’un modèle masculin et féminin, a identifié un pont situé en arrière-plan du tableau du très grand Léonard de Vinci. Depuis, une petite ville de Toscane est en effervescence.

En effet, l’historien italien a déclaré qu’il n’avait aucun doute. Selon lui, le pont Romito di Laterina dans la province d’Arezzo était ce que Léonard avait peint dans le paysage de campagne derrière l’énigmatique Mona Lisa, rapporte le Guardian. Cette déclaration mettrait fin à un mystère qui a alimenté d’innombrables conflits au fil des ans.

Très emprunté par les habitants des environs, le Ponte Romito reliait les villes d’Arezzo, de Fiesole et de Florence.

Pour reconnaître ce lieu, le spécialiste s’est documenté en utilisant des nouvelles technologies: "À l’aide de documents historiques et d’images de drones, et en faisant des comparaisons entre la peinture et les photographies de la région, Vinceti a déclaré qu’il s’agissait du pont étrusque romain, Romito."

Sa déduction est appuyée par le nombre d’arches présentes sur ce pont: "Le pont de la peinture de Léonard avait quatre arches, tout comme le Romito. Ponte Buriano, d’autre part, a six arches, tandis que Ponte Bobbio en a plus de six", précise-t-il à nos confrères du Guardian.

"Nous devons essayer de protéger ce qui reste du pont, ce qui nécessitera un financement", a déclaré la maire de la ville, Simona Neri, qui y voit une opportunité pour sa commune.