Quand on déshabille le samouraï ou la geisha

Hop, hop, on le suit, et chemin faisant, il rappelle aussi qu’une vitrine en plexiglas (dans lesquelles sont présentées les pièces de vêtements) coûte environ 2 000 euros. “D’où notre volonté de réexploiter les éléments d’une expo à l’autre”. Une manière de rappeler que les musées n’échappent pas à la question du coût environnemental.

Les kimonos en rang d'oignons dans leurs vitrines. ©© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

Le kimono, c’est très très beau

Bien que nous l’associons immédiatement à un habit exotique, le “kimono” est le terme générique japonais pour désigner le vêtement en général. Vêtement qui a cette particularité – peu présente dans le vestiaire occidental – de ne pas suivre la courbe des corps.

Regarder le kimono de près, c’est entrer dans la société japonaise, et précisément à l’époque d’Edo (1600-1858, NdlR), au moment où le Japon sort de dix siècles de guerres féodales menées par les samouraïs.

Dans cette période de paix, la population des classes moyennes s’enrichit, ce qui change son rapport à l’habillement. Les kimonos présentés dans les vitrines s’agrémentent alors de dessins de paniers, symboles d’abondance, de végétation exubérante.

Un kimono pour femme, datant de 1915 -1930. ©© The Khalili Collection of Japanese Art

Regarder un kimono, c’est aussi y lire des morceaux de vie : des scènes de pique-nique, brodées, racontent un temps florissant pour la classe bourgeoise. D’autres pièces étendues sous nos yeux miment le “kabuki”, ce théâtre populaire – qui prend naissance pour répondre à un besoin de divertissement de la nouvelle classe moyenne. Ce qui n’est pas pour plaire aux classes dominantes, qui inventent, alors, des lois somptuaires pour contrer l’envie de faste des classes bourgeoises.

Mais la créativité déborde souvent la loi. Si les kimonos se font plus sobres dans les broderies et couleurs, la ceinture, qui n’est pas touchée par les lois somptuaires, s’élargit et devient le miroir des imaginations les plus fantasques. Des grues, symbole de la longévité. Des citations du texte sacré, le Kojiki. Le motif du cerisier, qui signifie l’impermanence des choses. Toute la philosophie d’un peuple est alors dépeinte sur ce vêtement qui prend l’allure de la toile du peintre. D’ailleurs, certains motifs ressemblent aux paysages si copiés du célèbre faiseur d’estampes, Iroshige.

Combattre les clichés… à coups de sabre

Quelques pas plus loin des kimonos d’une rare somptuosité accompagnent la (re) définition des geishas. Elles ont surtout gardé une réputation sulfureuse, mais, ainsi que le souligne Julien Rousseau, “les geishas étaient en fait des femmes modestes qui s’endettaient pour leur éducation. Elles étaient considérées à l’époque comme des personnes raffinées.” De quoi tailler dans l’image d’Épinal de la geisha vénale.

“Nous avons pour fonction, en tant que musée, de montrer les cultures du monde, de transmettre la connaissance, mais aussi le goût pour les autres cultures, martèle le conservateur. Nous cherchons à déconstruire les idées toutes faites, même si parfois, c’est à travers les clichés qu’on entre dans un sujet… Et on est tous plus ou moins influencés par ces clichés.”

Une publicité estampe datant du XIXe siècle, pour la Seibu Railway Company, Tokyo, 2016. ©© Victoria and Albert Museum, London

Attention donc aux préjugés qu’on entendra fuser durant la visite sur la prétendue taille des Japonais, la lascivité des geishas, où les poncifs sur les samouraïs qui se zigouillaient à coups de lame, en poussant des petits cris de guerre. Le kimono nous dit tout le contraire.

Quand on voit qu’il est fait de soieries de Lyon ou de liberty anglais, on comprend les échanges commerciaux et culturels avec les autres contrées du monde. Quand on voit qu’il peut être politique, au moment de l’annexion de la Mandchourie, on découvre le kimono comme étendard d’une identité. Quand on observe la manière dont il a influencé les couturiers occidentaux, de Poiret à Galliano, en passant par le Belge Dries Van Noten, on en extrait l’exotisme sensationnaliste.

”Vous savez, les objets, ils n’ont rien demandé, mais ils ont toujours plus à dire que ce qu’on peut en raconter, ils sont en fait un prétexte pour appréhender des cultures. Quelque part, ici, on 'milite' : on s’efforce de diffuser quelque chose autour de ces cultures. C’est la fonction du musée : créer du lien entre les publics et les objets, et puis, les cultures.”

-- > Kimonos, au musée du Quai Branly, à Paris. Encore jusqu’au 28 mai. Infos : https://www.quaibranly.fr. À l’occasion des derniers jours de l’expo, du jeudi 25 au dimanche 28 mai, le musée sera ouvert jusqu’à 23h.