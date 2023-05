Explosion de couleurs chez De Vuyst

Hannibal

Dans un autre genre mais tout aussi dramatique on trouve une esquisse de Louis Gallait (1810-1887), montrant Jeanne la Folle près du corps de Philippe le Beau. Le lot peint à l’huile sur toile ne mesure que 25 x 21 cm et annonce une toile conservée de nos jours dans les collections royales néerlandaises, au palais Het Loo. On en espère 4 000 à 6000 € également.

Cette sculpture de Zadkine, «Genji», de 1959, en tirage posthume de 1969, est annoncée entre 30 000 et 40 000 € chez De Vuyst. ©DR

La vente est remplie de lots passionnants pour les vrais collectionneurs qui ne s’arrêtent pas aux sujets et qui aiment la vraie peinture. Plusieurs artistes émergent comme Jakob Smits, Henry De Groux et son Hannibal traversant les Alpes (2 600 – 3 600 €) ou encore les deux dessins d’Otto Van Rees (1884-1957) datant du début du XXe siècle ; on les attend entre 3400 et 4400 €. Presque toutes les grandes pointures belges sont là, avec des œuvres de très belle facture.

Ensor

Que ce soit Spilliaert, Morren ou Ensor avec son Portrait de Madame Duhot de 1906, attendu entre 150 000 et 200 000 €. Ils sont suivis par Emile Claus, présents plus d’une fois dont ses Lanternes allumées évaluées entre 60 000 et 80 000 €, Albert Saverys et Anna De Weert. Georges Lemmen et George Minne précèdent le superbe Printemps d’Antoine Daens (1871-1946), peint sur une toile de 145 x 107 cm en 1913. On en attend 5 500 à 7000 €. Le Pommeau bleu de Fernand Khnopff devrait obtenir pas mal de suffrages. C’est un dessin sur photo de 15,2 cm. La salle l’estime entre 30 000 et 40 000 €. Une Odalisque d’Amandus Faure, rare artiste étranger, allemand, est une perle annoncée entre 2800 et 4000 €, pour une toile qui atteint les deux mètres de long ; prévoyez un sacré mur ! Et dégustez le catalogue sur le site de la salle, c’est un musée éphémère.

Vente publique Où ? Chez De Vuyst, Kerkstraat 22, 9160 Lokeren. www.de-vuyst.com. Quand ? Le 20 mai, sur place, via les téléphones ou les plates-formes habituelles.