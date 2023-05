Marteau bien lourd chez Haynault

Louis XIII

Dans la suite du catalogue, une pièce d’or de 25 schillings de la république d’Autriche frappée en 1937 et pesant 5, 86 grammes s’est vendue à 740 € sur une base de 400 à 500 €. Joli succès encore pour une pièce d’argent du temps de Léopold III, datée de 1935, annoncée entre 200 et 300 €. Elle trouva preneur à 620 €. On se souviendra encore des 80 Reis du Brésil, sans date mais annoncée comme de 1822. La pièce était calibrée entre 500 et 700 €. Définie comme rare, elle a été poussée jusqu’à 2000 €. Nous avions signalé naguère un double Louis d’or du temps de Louis XIII. Frappé à Paris en 1640, trois ans avant le décès du souverain, il portait à l’avers le profil du prince et au revers une croix formée par huit L sommés de couronnes fermées. On ne disait pas qui était l’auteur de la pièce, mais il pourrait s’agir du Liégeois Jean Varin (1607-1672), graveur, sculpteur protégé par Richelieu, et médailler du roi Louis XIV.

Canton de Vaud

Varin s’est installé à Paris dès ses vingt ans comme orfèvre. Il est très mal connu des Liégeois, sauf pour sa rue fort lumineuse qui longe les quais de la gare des Guillemins. Le lot était évalué entre 5000 et 6000 €. Il a trouvé preneur à 7000 €, toujours plus les frais de 26 %. Pour les billets de banques, les rares actions et les nombreuses médailles de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, ce fut un peu la galère, y compris pour de Gaulle. Il aura fallu attendre six médailles du canton de Vaud, en or, frappées en 1972, avec le blason du canton d’un côté et six châteaux différents aux revers pour obtenir six fois 1 350 €. 1 300 € était l’estimation basse. Avec les frais, la salle aura eu ses estimations hautes. Du côté des médailles militaires, ce ne fut pas la gloire, sauf pour une médaille russe de l’Ordre de Saint-Stanislas en métal doré et émail pour les croix. Le lot était évalué entre 600 et 800 €. Il a changé de cou (médaille à porter avec un ruban) contre 1 250 €. En fin de vente, il y eut un petit miracle grâce à Gaston Lagaffe. Le volume dédicacé de 1979, pour Lagaffe mérite des baffes, est passé de 1200 à 6600 €.

Vente publique Où ? Chez Haynault, 9 rue de Stalle, 1180 Uccle. www.haynault.com. 02. 776 04 08 Quand ? Le 4 mai en deux sessions.