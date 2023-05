Pluie de blé en Hesbaye

Ce «Moulin sur la rivière», par Richard Heintz a été vendu à 3 600 €, plus frais. ©DR

Art déco en vogue

Le village de Bertrée vivait jusque-là dans l’anonymat. Maintenant, on en parle de Los Angeles à Shangaï et d’Oupeye à Quaregnon. C’est dire l’impact de l’internet.

Il y avait donc deux soirées de ventes dans les plaines de la Hesbaye entre Hannut et Landen. Il en est ressorti une grosse poignée de belles surprises et le reste fut dans l’ordre des choses avec quelques retraits qui sentirent le sapin pour des lots trop difficiles à vendre.

Les frais ne sont pas inclus. Notons d’emblée les 1 700 € obtenus pour un plateau en argent de style Art déco portant deux théières, un pot à lait et un sucrier. Mais un modèle n’est pas l’autre et il vint plus tard un autre plateau avec une théière, une cafetière, le pot à lait et le sucrier. Cette fois, les objets étaient poinçonnés de chez Delheid et, par miracle ou presque, le combat entre les amateurs trouva son terme à 7200 €. Évidemment le poids peut jouer. Sur le premier lot, on ne donnait que 1 970 grammes. Sur le second, on parlait de 200 grammes. Deux saladiers et un plateau en argent massif poinçonnés par l’Anversois Raymond Ruys (1886-1956) se sont vendus à 1320 €.

Calice néogothique

Il y eut mieux avec un plateau rectangulaire posé sur quatre pieds, provenant de Liège à la fin du XVIIIe siècle. Il s’agissait d’un travail d’un orfèvre non identifié mais portant la date de 1784 sous Velbrück. Notons que ce prince est né à Garath près de Düsseldorff, ville où la cathédrale est dédicacée à saint Lambert. Le plateau pesait 1 200 grammes et trouva preneur à 2600 €. La plus belle surprise dans le domaine de l’orfèvrerie vint d’un calice et sa patène, de style néogothique et présentés dans leur coffret d’origine. Le calice était dédicacé au curé Adrianus Verté et daté de 1912. La salle avait estimé le lot entre 1200 et 1500 €. Il n’en vint pas moins de 6000 €, ce qui montre que toujours la qualité prime sur le sujet, dans ce domaine comme en peinture, gravure ou dessin. On continuera avec un compotier en porcelaine de Tournai animé d’un écureuil et d’un pinçon du Brésil. Le lot a été adjugé à 5200 €. Et on terminera par un cabinet italien en pierres dures et albâtre, du XVIIe siècle, brillamment négocié à 12 500 €.

Vente publique Où ? Légia à Bertrée. www.legia-auction.com. Vincent de Lange 0475. 27 73 87. Frais : 25 % et 3 % de plus en passant par les plates-formes. Quand ? Les 3 et 4 mai derniers.