Duo explicite

Point d’esbroufe en ses toiles qu’on dirait presque mûries au soleil, tant on ne sait si elles ont été peintes sur le motif ou à l’atelier. La plus grande de celles-ci, Improvisation est une ode à la nature dans une joyeuse symphonie chromatique. Elle est légère avec ses verts d’eau, ses bleus pervenche, ses blancs de source. Imbroglio fertile de formes et nature en goguette.

Cuba et la Drôme

Avec La Havane, l’abstraction semble prendre le pas sur la figuration, quand un paysage de la Drôme affirme son tonus avec des bleus violents, un ciel rose, des verts tendus, révélateurs d’une nature en verve. Avec L’étang, on voit que Laixhay apprécie les empâtements, ceci sans exagération. Ailleurs, de beaux bouquets d’hiver et de printemps chantent à l’unisson leur floraison attrayante.

Pour sa part, Sophie Laurenty attire le regard sur ses têtes modelées, avec tact et doigté, dans des terres de diverses origines, d’où leurs couleurs contrastées, du blanc au brun, voire au noir. Des terres et des têtes attachantes en raison d’une approche technique ajustée, en raison aussi de la tendresse éprouvée par la sculptrice pour ses modèles.

Les uns sont issus de notre lointaine histoire et d’une Antiquité qui l’émeut (têtes de Gorgone, Tanagra, Salomé). D’autres sont, plus simplement, les têtes vivantes de proches. Chacune s’en vient à nous avec un prénom qui ne laisse aucun doute sur l’intimité par laquelle l’artiste s’approche de ses personnages, de Léon à Stéphane, de Claire à Patrick. Moutons, chevaux et chiens complètent le paysage, montrent enfin de quel amour des êtres vivants, hommes ou animaux, Sophie Laurenty aime être entourée.

Pour classique ici aussi, et l’artiste ne masque pas ce qu’elle doit parfois à Rik Wouters, le travail de Sophie Laurenty épouse le cours du jour d’une adepte de la création pour le simple bonheur qu’elle lui procure. Et c’est tout à fait estimable et généreux.

** Jean-Paul Laixhay et Sophie Laurenty – Clarté du regard Art contemporain Où Galerie Albert Dumont, 43, rue Léon Lepage, 1000 Bruxelles. www.galeriedumont.be et 0474.476.408 Quand Jusqu’au 4 juin, du jeudi au dimanche, de 13h30 à 19h