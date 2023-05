Le plein de couleurs à Verviers

Le moment fort de la soirée se situera au n° 77 avec une délicate aquarelle de Georges Lebrun (1873-1914), l’un des fondateurs de l’école intimiste de Verviers, mort très jeune mais qui laisse une œuvre abondante quoique rare. Sa vue d’un groupe de maisons au village de Spixhe est un concentré de subtilité et de douceur de vivre dans une région agricole qui vivait dans une certaine prospérité juste avant la Grande Guerre. La feuille de 60 x 90 cm est attendue entre 15 000 et 20 000 €. C’est le chef-d’œuvre du jour. Dans un autre registre financier, on trouvera deux petites compositions sur carton de Richard Heintz, attendue chacune entre 300 et 400 €. Ce sont des paysages assez étroits mais joliment rendus. Juste avant ces trois œuvres, il y a une petite palette de tableaux anciens dont une nature morte flamande qui pourrait être du XVIIe siècle, mais le catalogue ne le dit pas. Le panneau de 42 x 50 cm est annoncé entre 400 et 500 €, ce qui est un prix curieux. On y voit des fruits dans une coupe en verre. Il y a là peut-être un “Chopin” comme on dit dans le métier pour un “coup à faire”. Que dire encore de ce portrait d’homme en habits de repos, qui doit être comédien et qui porte une date de 1761 ? Cette toile sans doute française, bien encadrée de feuilles de laurier, mesure 80 x 60 cm et elle ira très bien dans un hall de château. Le lot qui précède est encore mieux, s’il est bon. C’est un portrait d’homme signé de L. Vigé que la salle donne à Louis Vigée, avec deux e. La feuille tracée au pastel est datée de 1744 et elle mesure 75 x 60 cm. On l’attend aussi autour de 1000 €.

Pour revenir au XXe siècle, il ne faut pas manquer les travaux de Georges Frédéric, ni la composition d’Ernest Marneff ou encore celle d’Edgard Scauflaire qui donne ici un paysage avec des Romanichels au bois de Kinkempois. Ce lot de 1934 est annoncé entre 1000 1 500 €.

Vente publique Où ? À 4800 Verviers, 41 rue Peltzer de Clermont. www.venteslegros.com. Tél. : 087. 33 01 00. Frais de vente : 27 %. Quand ? Le mercredi 24 mai à 18h30. Via le net, Drouot notamment en comptant 3 % de frais, ou via le téléphone. Exposition à partir de vendredi.