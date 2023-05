Le Lion d’or de la meilleure participation nationale va au Brésil pour “une exposition de recherche et une intervention architecturale centrée sur les philosophies et les imaginaires des populations indigènes et noires en vue de modes de réparation”, précise le jury dans sa motivation.

Une mention spéciale en tant que participation nationale a été attribuée à la Grande-Bretagne pour “la stratégie curatoriale et les propositions de conception célébrant la puissance des rituels quotidiens en tant que formes de résistance et de pratiques spatiales dans les communautés diasporiques”.

Le Lion d’or du meilleur participant à la 18e exposition “Le laboratoire du futur” a été décerné à DAAR – Alessandro Petti et Sandi Hilal “pour leur engagement politique de longue date en faveur des pratiques architecturales et d’apprentissage de la décolonisation en Palestine et en Europe”.

À lire aussi

Notons aussi cette grande satisfaction pour la Belgique : Une “mention spéciale” a été attribuée à “Twenty Nine Studio/Sammy Baloji” pour “une installation en trois parties qui interroge le passé, le présent et le futur de la République démocratique du Congo, à travers une fouille des archives architecturales coloniales”. L’artiste belgo-congolais y poursuit ce travail de décolonisation avec un film ancien, totalement à la gloire de la colonie, sur la création à Yagambi, par les Belges, en pleine brousse, d’un centre d’agronomie et de recherche, l’INEAC. Il y mêle les images actuelles montrant les locaux en ruine, la forêt pillée, mais avec toujours des fonctionnaires congolais qui gardent la gestuelle apprise des colonisateurs, il y a plus de 65 ans. Il ajoute des documents et archives dont le dessin par l’architecte Henry Lacoste d’un immense pavillon pour l’expo universelle de 1935 à Bruxelles, à la gloire de la colonie.