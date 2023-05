300 lots à Verviers

Porcelaine de Paris

Du lot 185 au 484, il y a de quoi se faire plaisir et cela commencera par une partie de service en porcelaine de Paris en bleu pâle, blanc et or que la salle annonce entre 250 et 300 €. Les pièces portent la marque de Victor Etienne, installé jadis au 29 rue Paradis dans le IXe arrondissement près de la gare de l’Est. On pourra en trouver de cette fabrique à l’enseigne de “La brocante de Koja”, dans un salon d’antiquaires qui se tient les 27 et 28 mai, en l’abbaye de Saint-Arnoul à Crépy-en-Valois, si jamais vous passez par là. La vente comprend plusieurs lots en porcelaine de Vienne dont un beau vase Medicis qui devrait trouver preneur entre 100 et 150 €. Plus loin on pourra se poser la question de savoir qui émeut plus qu’un Emeu ? Celui des Legros, sans doute du XIXe siècle, est naturalisé et présenté en vitrine. Haut de 72 cm, il est estimé entre 300 et 400 €. Trois chevaux de manège, du début du siècle passé à notre avis, sont annoncés entre 300 et 400 € pour chacun, ce qui n’est pas bien cher.

Vonêche

Il en est de même pour tous les lots du Val-Saint-Lambert annoncés à petits prix, que ce soit des verres ou des vases. Si les marchands sont distraits, il y aura de beaux achats en perspective. Un service à boire en Vonêche est très intéressant. Un autre en Baccarat (sud-est de Nancy), n’est pas moins attrayant, tout comme les deux jardinières en opaline de la même fabrique lorraine. Leurs décors japonisant sont animés de perruches (800 à 1000 €). Deux meubles de Serrurier-Bovy sont également à épingler. On y trouve un bureau (3500-4000 €) et une table à jeu (1 500 – 2 000 €). Il y a encore un superbe vase de Catteau issu de l’usine Boch, au décor de bisons, que la salle annonce entre 1500 et 2000 €. Et il ne faudra pas oublier l’argenterie, bien dotée et fort accessible.

Vente publique Où ? 41 rue Peltzer de Clermont, 4800 Verviers. www.venteslegros.com. Tél. : 087. 33 01 00 Quand ? Demain soir à partir de 18h30. En présentiel ou via les téléphones (cinq lignes au moins disponibles sur place) ou via les sites de Drouot ou Invaluable. Frais de vente : 27 %.