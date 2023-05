Deulin au service de la brocante

Exposants étrangers

Certains sont situés dans la grande grange qui sert aussi pour des mariages ou des concerts, d’autres sous des tentes blanches réparties dans les espaces du parc ou jardin, d’autres encore dans les dépendances dont on a renouvelé les toitures, et la chapelle. On ne peut ici vous citer tous les participants à cette fête des beaux-arts, chics et pas trop chers. Il y a des antiquaires connus mais aussi de vrais brocanteurs que l’on retrouve sur des marchés comme à Tongres, à Braine ou à Frasnes. Marilyn Hermann, en charge de la communication, nous faisait savoir que ces exposants n’étaient pas tous belges. Il en viendra de France, du Grand-Duché, des Pays-Bas et d’Allemagne. “Il faut juste que les exposants proposent des choses en accord avec le cadre historique et du XVIIIe siècle que représente notre maison”, disait Grégoire de Harlez.

Joie de vivre

“On travaille au feeling, avec des collègues qui sont autant des amis que parfois des partenaires. L’union fait la force dans notre métier très particulier où il faut se serrer les coudes pour tenir bon, car, tout ce que nous vendons, ce ne sont que des choses non indispensables. Les amateurs d’art à notre niveau ne cherchent pas à effectuer un placement, ils veulent du bonheur, de la joie de vivre. Quelques centaines d’euros peuvent suffire à combler d’aise un collectionneur ou un couple qui va chercher à meubler un salon ou une chambre. Nous sommes des fournisseurs d’harmonie et de complicité dans les couples et les familles. On ne le dit pas assez souvent”. Cinq euros pour aller trouver le bonheur ce n’est quand même pas bien cher.

Brocante Où ? Château de Deulin, commune de Hotton, entre Marche-en-Famenne et Durbuy. www.espacedeulin.be. Entrée : 5 €. Gratuit sous les 12 ans. Quand ? Du 27 au 29 mai, de 10h à 19h. Restauration sur place.